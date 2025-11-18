edición general
La UCO destapa que Servinabar facturó casi dos millones de euros en la obra del Puente del Centenario de Sevilla con un único empleado: el cuñado de Santos Cerdán

La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sitúa a Servinabar, administrada por Joseba Antxón Alonso Egurrola, como una pieza relevante en el esquema de subcontrataciones vinculadas a las obras del Puente del Centenario de Sevilla. Según los documentos intervenidos en la empresa y los contratos analizados, la sociedad habría obtenido ingresos estimados en 1,8 millones de euros procedentes de la constructora Acciona

#1 Patagonio3
La eficiencia del socialismo. Un solo empleado y facturando 1.8 kilos.
meroespectador #2 meroespectador
#1 Espero que al menos lo declarara a hacienda, no como otros...
