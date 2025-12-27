edición general
Tzipi Livni, exministra y exnegociadora de Israel: "Necesitamos a una mujer al frente de la ONU para acabar con el 'mi país primero'"

La exministra de Justicia e Interiores de Israel, también exagente del Mossad en los 80 y ex viceprimera ministra, ha vivido un sinfín de vidas.

javibaz #1 javibaz
Ha vivido un sinfín de vidas. ¿Y cuantas habrán acabado por su culpa?
#3 casicasi
Lo que nos faltaba. Una sionista en la ONU.
Supercinexin #2 Supercinexin
Una mujer, a ser posible israelita, que sea sionista, y ya si es de derechas neoliberales y antisocialista, vamos, lo borda.
#4 DenisseJoel
Para esto sirven los discursos identitarios que tanto se han promovido desde EEUU, y que en algunos países se han adoptado de forma acrítica.
NoPracticante #6 NoPracticante
Claro. Las mujeres no pueden ser nacionalistas.
Pacman #7 Pacman
Si si, Golda Meier, o Margaret Thatcher
#5 Quillotro
No ha dicho que tenga que ser ella. Podría ser... no sé, Ayuso, Esperanza Aguirre... (nótese ironía, please)
