Turista agrede a su novia dentro de un elevador en Brasil

Un video de seguridad mostró la brutal agresión de un turista estadounidense, contra su novia dentro de un ascensor en el barrio de Botafogo, Brasil. La gravedad de las lesiones fue confirmada por el hecho de que la mujer necesitó que le aplicaran más de 20 puntos de sutura.
| etiquetas: ascensor , turista , brasil , agresión , violencia machista
Voy a crear una teoría de Menéame que siempre se cumple. En todas las putas noticias de asesinadas, violadas y agredidas, siempre hay un tío que acaba hablando de sí mismo.
Asi que solo podemos hipotizar por el video.
Y apenas podemos hablar perradas (bien merecidas) de ese ser.
Asi que no se que buscabas con tu primera respuesta a mi comentario.
Si el hubiera golpeado un maniqui en vez de a la mujer, pasaria a la categoria de graciosos con suerte.
Por no olvidar su falta de control de ira ( en eso tengo varios phd, por decir algo)
Hay tantas hipotesis que tengo de por que la mujer eligio a ese ser como pareja, (con suerte eso se acabo), que no alcanza este comentario.
Lo unico "bueno" que veo, es que la sanidad brasileña no empobrecera a la mujer
Y al tio, no se si alguien de aqui esta en 4chan o anonymous, pero seria buena idea hacer una campaña para que cuando el ser entre a prision, lo hagan carne molida, literalmente.
Es mi teoria sobre la izquierda de meneame, silenciar lo que no interesa.
Que nos conocemos
Y abro hilo para hipotizar por que esa mujer estaba con ese ser.
Ahora abro hilo yo...¿Por qué en estos vídeos de agresiones de parejas siempre es un hombre el agresor? Que no son todos los hombres pero siempre es un hombre, qué cosas.
De hecho podrías extender el hilo a otros temas...¿Por qué la gente lleva Iphones carísimos con lo fáciles que son de robar? ¿Por qué la gente lleva la documentación en la cartera si cuando se la roban le hacen un putadón? ¿Por qué la gente conduce en invierno con placas de hielo con la posibilidad de que los neumáticos derrapen?
- me da mucha pena por la mujer pero tristemente, estoy vacunado contra cosas "que dejan mal cuerpo", incluso cosas que harian vomitar al pintor austriaco y a stalin
- casi no hay videos de mujeres atacando hombres, menos a hombres "fuertes"
- yo no uso iphone, sobreprecio
- Yo no uso cartera, no porque sea sexista, sino porque es inseguro
- aqui no hay hielo en carreteras de ciudad.
Si, ya se, aqui la vida es dura, pero podria ser peor, como en sudan o yemen
Lo que veo del video es que un maga se fue de vacaciones y mostro su naturaleza en vez de usar el gorro rojo
Buena pregunta. ¿Vas a intentar responderla, o lo que buscas es otra cosa?
Lo descuartizan vivo, aunque los guardias traten de salvarlo.
Mal la chica por arriesgar su vida por un móvil.
Ya pidio algo asi por el bolsonaro.
Y la mujer, aun me pregunto, por que estaba con ese ser.
Y no hay videos de mujeres agrediendo hombres?
Esto va para @Ratoncolorao