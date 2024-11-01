edición general
Turista agrede a su novia dentro de un elevador en Brasil

Un video de seguridad mostró la brutal agresión de un turista estadounidense, contra su novia dentro de un ascensor en el barrio de Botafogo, Brasil. La gravedad de las lesiones fue confirmada por el hecho de que la mujer necesitó que le aplicaran más de 20 puntos de sutura.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Me ha dado tan puto mal rollo el vídeo que he tenido que subirlo aquí para que todo el mundo lo pase tan mal como yo. Menudo bestia inmunda, joder.
mandelbr0t #22 mandelbr0t
#1 Gracias por el aviso, así me ahorro verlo
Ratoncolorao #10 Ratoncolorao
#8 Yo, yo y yo.
Voy a crear una teoría de Menéame que siempre se cumple. En todas las putas noticias de asesinadas, violadas y agredidas, siempre hay un tío que acaba hablando de sí mismo.
azathothruna #11 azathothruna
#10 No sabemos casi nada de la mujer.
Asi que solo podemos hipotizar por el video.
Y apenas podemos hablar perradas (bien merecidas) de ese ser.
Asi que no se que buscabas con tu primera respuesta a mi comentario.
#18 Sasuke
#11 ¿Pero qué necesitamos hipotizar? No se le pega así a nadie, joder. Y menos a alguien a quien se supone que "quieres".
azathothruna #20 azathothruna
#18 No digo eso, sino las razones que llevaron a esa mujer y a ese ser estar en esa situacion.
Si el hubiera golpeado un maniqui en vez de a la mujer, pasaria a la categoria de graciosos con suerte.
Por no olvidar su falta de control de ira ( en eso tengo varios phd, por decir algo)
Hay tantas hipotesis que tengo de por que la mujer eligio a ese ser como pareja, (con suerte eso se acabo), que no alcanza este comentario.
Lo unico "bueno" que veo, es que la sanidad brasileña no empobrecera a la mujer
Y al tio, no se si alguien de aqui esta en 4chan o anonymous, pero seria buena idea hacer una campaña para que cuando el ser entre a prision, lo hagan carne molida, literalmente.
KoLoRo #13 KoLoRo
#10 Y en todas las putas noticias donde la mala es la mujer, callas la puta bocaza, votas negativo y a otra cosa.

Es mi teoria sobre la izquierda de meneame, silenciar lo que no interesa.

Que nos conocemos ;)
azathothruna #2 azathothruna
MAGA de turista? :shit:
Y abro hilo para hipotizar por que esa mujer estaba con ese ser.
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
#2 Ni dos comentarios y hemos puesto el foco en la mujer y se la responsabiliza pero así, sutilmente. Es que es la puta hostia.
Ahora abro hilo yo...¿Por qué en estos vídeos de agresiones de parejas siempre es un hombre el agresor? Que no son todos los hombres pero siempre es un hombre, qué cosas.
De hecho podrías extender el hilo a otros temas...¿Por qué la gente lleva Iphones carísimos con lo fáciles que son de robar? ¿Por qué la gente lleva la documentación en la cartera si cuando se la roban le hacen un putadón? ¿Por qué la gente conduce en invierno con placas de hielo con la posibilidad de que los neumáticos derrapen?
azathothruna #8 azathothruna *
#3
- me da mucha pena por la mujer pero tristemente, estoy vacunado contra cosas "que dejan mal cuerpo", incluso cosas que harian vomitar al pintor austriaco y a stalin
- casi no hay videos de mujeres atacando hombres, menos a hombres "fuertes"
- yo no uso iphone, sobreprecio
- Yo no uso cartera, no porque sea sexista, sino porque es inseguro
- aqui no hay hielo en carreteras de ciudad.
Si, ya se, aqui la vida es dura, pero podria ser peor, como en sudan o yemen
Lo que veo del video es que un maga se fue de vacaciones y mostro su naturaleza en vez de usar el gorro rojo :shit: :shit: :shit: :shit:
#17 DenisseJoel
#3 > ¿Por qué en estos vídeos de agresiones de parejas siempre es un hombre el agresor?

Buena pregunta. ¿Vas a intentar responderla, o lo que buscas es otra cosa?
#16 Sasuke
#2 A ver, que te has liado, creo que la pregunta correcta es: ¿por qué esa mala bestia pega a su novia?
jonolulu #5 jonolulu
Espero que de con sus huesos en la peor cárcel brasileña
azathothruna #9 azathothruna
#5 Aqui, si encierran a un pedofilo asesino, no dura ni un año.
Lo descuartizan vivo, aunque los guardias traten de salvarlo.
#15 DenisseJoel
Bien por el chico, que no siguió los condicionamientos sexistas según los cuales el hombre debe proteger a la mujer.
Mal la chica por arriesgar su vida por un móvil.
#21 DenisseJoel
#15 Obviamente era un comentario para otra noticia.
eldragon_jp #19 eldragon_jp
si esto llega a portada meneame esta perdido
KoLoRo #6 KoLoRo
Valiente mal nacido... no se le devolvera el daño por 1000 no...
azathothruna #12 azathothruna
#6 Mi abuelo decia que los que nacen mal (de una u otra manera) tienen que ser valientes para seguir vivos.
KoLoRo #14 KoLoRo
#12 Es lo que tiene que no puedas ir y amputarle los dos brazos a este mal nacido sin que te metan a ti en la trena...
#4 Baneado_por_sincero
Espero que pague la carcel en Brasil y que todos los dias le den sopa de ostias para comer, tal y como las proporciona él.
azathothruna #7 azathothruna *
#4 No me sorprenderia que el zanahorio pida que lo suelten, porque es "injusto" :shit: :troll: :wall:
Ya pidio algo asi por el bolsonaro.
Y la mujer, aun me pregunto, por que estaba con ese ser.
Y no hay videos de mujeres agrediendo hombres?
Esto va para @Ratoncolorao
woody_alien #23 woody_alien
#7 Pues a mi sí me sorprendería, el acusado se llama Eric Díaz así que el zanahorio no va a levantar ni la ceja.
