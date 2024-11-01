edición general
La tuneladora Mayrit que excavará la L11 del metro de Madrid llega a España tras un viaje de miles de kilómetros diseñado al "milímetro"

La tuneladora Mayrit que ejecutará la mayor parte de la ampliación de la línea 11 (L11) de Metro de Madrid entre Plaza Elíptica y Conde de Casal ya está en España. El grueso de las piezas del artilugio mecánico, que se ha tenido que desmontar para el traslado porque alcanza los 98 metros de longitud y las 1.500 toneladas de peso, llegaron este lunes al puerto de Santander tras completar una larga travesía fluvial y marítima desde la ciudad alemana de Schwanau.

#5 Leclercia_adecarboxylata
Dentro de poco en Sevilla para excavar las tres líneas programadas y pendientes desde principios de siglo en un par de años.
A ver cuantos barrios se hunden tras las obras.
A ver cuantos barrios se hunden tras las obras.
Pertinax #3 Pertinax
Podrían haber llamado a Danny Ocean.
#1 diablos_maiq
Lo suyo habría sido hacer el viaje subterráneo.
DaniTC #2 DaniTC
A ver si está vez no la lian como en la linea 7.
