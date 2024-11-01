edición general
El túnel más profundo del planeta unirá dos puntos separados por 1.000 km: el margen de error es de solo cinco centímetros

El túnel más profundo del planeta unirá dos puntos separados por 1.000 km: el margen de error es de solo cinco centímetros

El proyecto Rogfast representa un salto cualitativo en la historia de la infraestructura europea: hablamos de un túnel submarino de casi 27 kilómetros de longitud y 400 metros de profundidad que atravesará el lecho rocoso bajo los fiordos noruegos para conectar Stavanger, Haugesund, Bergen y las comunidades intermedias mediante una vía continua sin ferris. De fondo, unir dos puntos para terminar el proyecto de una carretera de 1100 kilómetros que va desde Trondheim, al norte, hasta Kristiansand, al sur.

menéame