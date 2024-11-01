Luz ámbar y listo para arrancar el plan sin precedentes de crear el túnel submarino más largo y profundo del mundo en condiciones extremas  

El túnel tendrá una longitud de aproximadamente 26,7 kilómetros, y su punto más profundo alcanzará los 392 metros por debajo del nivel del mar. En la costa occidental de Noruega se alza una obra de ingeniería sin precedentes: el túnel submarino Rogfast. Esta megaestructura, proyectada para convertirse en la carretera bajo el mar más larga y profunda jamás construida, atravesará fiordos, montañas y rocas sólidas, conectando puntos claves del litoral noruego.