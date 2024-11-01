edición general
9 meneos
35 clics
Tu SmartTV de Sony, Samsung, LG, Hisense & TCL te vigila y les han demandado en EEUU

Tu SmartTV de Sony, Samsung, LG, Hisense & TCL te vigila y les han demandado en EEUU

Cada usuario que ve una SmartTV es una oportunidad para venderle algo - mediante anuncios - o de capturar más datos para poder vender a esa persona a los anunciantes, que es de lo que va este caso, justamente. Y de eso mismo van las demandas que han puesto en Texas a los fabricantes de SmartTV Sony, Samsung, LG, y las compañías chinas Hisense y TL, por hacer capturas periódicas de lo que estás viendo en la pantalla, analizarlo, hacer un fingerprinting y enviarlo a sus servidores.

| etiquetas: smarttv , sony , samsung , vigilancia , lg , hisense , tcl , televisión
7 2 1 K 134 tecnología
4 comentarios
7 2 1 K 134 tecnología
Chinchorro #1 Chinchorro
Si, porque Google no te vigila, ni Amazon, ni Apple, ni... :troll:
¿Qué les molesta, que otros también vigilen y que ellos no sean los únicos? Joer con los yankis :shit:
3 K 44
Gry #3 Gry
Anda, como Windows Recall. :-P
0 K 19
#2 Pitchford
Mira que bien, ya no tienen que instalar los aparatos esos para medir audiencias..
0 K 15
#4 marcotolo
pues yo solo note el cambio en el correo que uso exclusivamente para la tv,
que me mandan la mayoria del spam en frances por el vpn que tengo antes del tv,
y eso es de google no de TCL, que tcl me recomienda contenido en español
0 K 10

menéame