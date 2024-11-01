Tu SmartTV de Sony, Samsung, LG, Hisense & TCL te vigila y les han demandado en EEUU

Cada usuario que ve una SmartTV es una oportunidad para venderle algo - mediante anuncios - o de capturar más datos para poder vender a esa persona a los anunciantes, que es de lo que va este caso, justamente. Y de eso mismo van las demandas que han puesto en Texas a los fabricantes de SmartTV Sony, Samsung, LG, y las compañías chinas Hisense y TL, por hacer capturas periódicas de lo que estás viendo en la pantalla, analizarlo, hacer un fingerprinting y enviarlo a sus servidores.
¿Qué les molesta, que otros también vigilen y que ellos no sean los únicos? Joer con los yankis
que me mandan la mayoria del spam en frances por el vpn que tengo antes del tv,
y eso es de google no de TCL, que tcl me recomienda contenido en español