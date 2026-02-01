Tu madre es ‘therian’

La gente está fatal. Ahora a los chavales les ha dado por disfrazarse de animales. Como lo oyes. Se sienten animales, dicen. Y como son animales, pues van por la calle a cuatro patas. ¿No los has visto? Yo tampoco. Nadie lo ha visto, pero están por todos lados. Es una moda que arrasa entre los jóvenes, como la transexualidad, el querer tener un techo o un trabajo digno. Mucha tontería es lo que tienen los niños de hoy, dicen los informativos mientras promocionan la cosa.