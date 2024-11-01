·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4352
clics
Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame
4082
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el alcalde a echar sal
3802
clics
¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)
3415
clics
Telecinco toca fondo: registra un 0% de audiencia en uno de sus formatos clásicos
3997
clics
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos
más votadas
446
El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU
496
La Ertzaintza deja impune la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial
611
El fiscal de la guerra sucia a Podemos interroga al policía que rastreó a Iglesias: “¿Se hizo igual con Rajoy en Gürtel?”
302
Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo
418
Colocan banderitas de Israel sobre las heces de los perros de las calles León Leal y Maluquer de Cáceres
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
23
clics
Tu dosis anual de buenas noticias (2025) [EN]
¡Qué año! ¡Aquí está nuestro resumen de las mejores buenas noticias de 2025! :) ¡Gracias por un año fantástico y les deseamos a todos un 2026 aún mejor!
|
etiquetas
:
energia renovable
,
malaria
,
buenas noticias
,
areas protegidas
2
0
0
K
24
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
24
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
woody_alien
Gracias por un año fantástico
Sí, es el lema de los gazatís, los haitianos, los nigerianos, los ,,,
0
K
11
#1
JungSpinoza
0:00 Tu dosis anual de buenas noticias (2025)
0:32 La energía renovable global alcanza hitos históricos
1:52 Eliminación gradual del carbón en Europa
3:14 Ayuda financiera en Australia y Nuevo México
4:33 El área marina protegida más grande del mundo
6:09 Grandes logros para la protección forestal en todo el mundo
7:39 Seguimiento de emisiones en tiempo real
9:02 Especies en peligro de extinción recuperadas
11:14 La producción mundial de pieles colapsó
11:46 El primer tratamiento mundial contra la malaria para recién nacidos
13:32 Grandes avances médicos
0
K
9
#4
Emotivo
La economía mundial trabajando para eliminar la atención que necesitan los ciudadanos en un mundo civilizado.
Eso lo resume todo.
0
K
7
#5
Emotivo
*
El benéfico los avances médicos y tecnológicos no se traducen en bienestar para los ciudadanos, todo lo contrario.
0
K
7
#6
Emotivo
*
Las grandes economías haciendo caso omiso del cambio climático por la lucha de la hegemonía mundial.
El país que consiga la hegemonía va a conseguir un mundo destruido.
0
K
7
#7
Emotivo
El mundo huele a chumasquina.
0
K
7
#8
Emotivo
Los multimillonarios aumentan y proporcional a eso aumenta la pobreza mundial.
0
K
7
#9
Emotivo
Enviando artefactos al espacio y una parte importante de la población mundial muriendo de hambre y de catástrofes evitables.
0
K
7
#10
Emotivo
Cualquier gobernante que intenta mirar por el bien común es tratado de radical y es vilipendiado.
0
K
7
#11
Emotivo
Resumiendo: Todo lo que pudiese haber sido bueno en 2025 a sido eclipsado por unos cuantos desaprensivos degenerados.
0
K
7
#3
_4278
ah que no es una parodia
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Sí, es el lema de los gazatís, los haitianos, los nigerianos, los ,,,
0:32 La energía renovable global alcanza hitos históricos
1:52 Eliminación gradual del carbón en Europa
3:14 Ayuda financiera en Australia y Nuevo México
4:33 El área marina protegida más grande del mundo
6:09 Grandes logros para la protección forestal en todo el mundo
7:39 Seguimiento de emisiones en tiempo real
9:02 Especies en peligro de extinción recuperadas
11:14 La producción mundial de pieles colapsó
11:46 El primer tratamiento mundial contra la malaria para recién nacidos
13:32 Grandes avances médicos
Eso lo resume todo.
El país que consiga la hegemonía va a conseguir un mundo destruido.