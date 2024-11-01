edición general
Tu dosis anual de buenas noticias (2025) [EN]

¡Qué año! ¡Aquí está nuestro resumen de las mejores buenas noticias de 2025! :) ¡Gracias por un año fantástico y les deseamos a todos un 2026 aún mejor!

woody_alien #2 woody_alien
Gracias por un año fantástico

Sí, es el lema de los gazatís, los haitianos, los nigerianos, los ,,,
JungSpinoza #1 JungSpinoza
0:00 Tu dosis anual de buenas noticias (2025)
0:32 La energía renovable global alcanza hitos históricos
1:52 Eliminación gradual del carbón en Europa
3:14 Ayuda financiera en Australia y Nuevo México
4:33 El área marina protegida más grande del mundo
6:09 Grandes logros para la protección forestal en todo el mundo
7:39 Seguimiento de emisiones en tiempo real
9:02 Especies en peligro de extinción recuperadas
11:14 La producción mundial de pieles colapsó
11:46 El primer tratamiento mundial contra la malaria para recién nacidos
13:32 Grandes avances médicos
#4 Emotivo
La economía mundial trabajando para eliminar la atención que necesitan los ciudadanos en un mundo civilizado.
Eso lo resume todo.
#5 Emotivo *
El benéfico los avances médicos y tecnológicos no se traducen en bienestar para los ciudadanos, todo lo contrario.
#6 Emotivo *
Las grandes economías haciendo caso omiso del cambio climático por la lucha de la hegemonía mundial.
El país que consiga la hegemonía va a conseguir un mundo destruido.
#7 Emotivo
El mundo huele a chumasquina.
#8 Emotivo
Los multimillonarios aumentan y proporcional a eso aumenta la pobreza mundial.
#9 Emotivo
Enviando artefactos al espacio y una parte importante de la población mundial muriendo de hambre y de catástrofes evitables.
#10 Emotivo
Cualquier gobernante que intenta mirar por el bien común es tratado de radical y es vilipendiado.
#11 Emotivo
Resumiendo: Todo lo que pudiese haber sido bueno en 2025 a sido eclipsado por unos cuantos desaprensivos degenerados.
#3 _4278
ah que no es una parodia
