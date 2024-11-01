Tu cerebro ve una cara en cada coche que te gusta: así te engaña la pareidolia  

Pareidolia consiste en ver rostros humanos en objetos o paisajes y tiene orígenes evolutivos. Ser capaz de distinguir un rostro humano del hocico de un temible depredador en un bosque denso y oscuro era crucial para la supervivencia en la época prehistórica. Mirada agresiva, estilo felino, carrocería con músculos, siempre hablamos de los coches como seres vivos. Tiene una explicación científica. En los coches, los faros funcionan como "ojos", la rejilla/calandra como "boca" y el capó como "frente", formas que el cerebro interpreta como una cara