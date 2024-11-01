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TSMC dispara los beneficios y confirma el auge global de los microchips

TSMC dispara los beneficios y confirma el auge global de los microchips

TSMC ha registrado un beneficio récord de 15.350 millones de euros en el primer trimestre de 2026. El crecimiento del 58,3% interanual confirma el fuerte ciclo alcista del mercado global de microchips. El avance de TSMC no es un caso aislado, sino que refleja el momento que atraviesa el sector de los semiconductores, convertido en uno de los pilares de la economía global. La compañía taiwanesa, proveedor clave de Apple y Nvidia, se ha consolidado como el principal termómetro de la demanda tecnológica mundial.

| etiquetas: taiwá , tsmc , microchips , ia , semiconductores
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5 comentarios
3 0 0 K 31 actualidad
#1 hackerman
La pregunta incomoda es, venden más microchips o venden los mismos o menos pero ganando mucho más?
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#2 Review
#1 Teniendo en cuenta el auge de los centros de datos y de la subida brutal que ha aplicado en sus nodos más avanzados, me da a mí que son ambas cosas
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HeilHynkel #4 HeilHynkel *
#1

Una burradísima más, que los meten hasta en la sopa. Y también se venden de los más caros y complicados.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
confirma el auge global de los microchips

¿hemos vuelto a los 80s? xD
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Raziel_2 #5 Raziel_2
A veces es glorioso ver a estadounidenses hablar de su gran poderío tecnológico y leer como dicen sin tapujos que si mañana USA nos cierra el grifo, Europa volvería a la decada de los 50. Hasta que aparece un europeo ramdom que les recuerda que TSMC es Holandesa y ademas a dia de hoy es la única empresa que fabrica estas cosas.
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menéame