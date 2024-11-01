TSMC dispara los beneficios y confirma el auge global de los microchips

TSMC ha registrado un beneficio récord de 15.350 millones de euros en el primer trimestre de 2026. El crecimiento del 58,3% interanual confirma el fuerte ciclo alcista del mercado global de microchips. El avance de TSMC no es un caso aislado, sino que refleja el momento que atraviesa el sector de los semiconductores, convertido en uno de los pilares de la economía global. La compañía taiwanesa, proveedor clave de Apple y Nvidia, se ha consolidado como el principal termómetro de la demanda tecnológica mundial.