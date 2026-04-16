El TSJ declara nula la moratoria a los apartamentos turísticos en València

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado la decisión del Ayuntamiento de València de suspender la tramitación y otorgamiento de las licencias de cambio de uso para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros como las viviendas turísticas en determinadas zonas de la ciudad. Es decir, declara nula la moratoria declarada en toda la ciudad, excepto Ciutat Vella, para implantar apartamentos turísticos.