El trumpismo acelera la erosión de los grandes medios de comunicación como pilares del control del poder

Entre su primera presidencia y la segunda, Trump creó todo un nuevo circuito de 'podcasters' e 'influencers' que fueron ganando terreno como vía de información alternativa a los medios tradicionales.

YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
los "grandes" medios de comunicación siempre han sido correa de transmisión de este o de aquel poder, pero nunca pilares del control de ese poder. el poder no los toleraría ni mucho menos dejaría que crecieran que fueran "grandes"
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Pues no lo parece.

Quién manda en las noticias de EE. UU. (y por qué debería importarnos desde España)
www.meneame.net/story/quien-manda-noticias-ee-uu-deberia-importarnos-d

Sera porque van siendo sustituidos por los grandes medios de los tecnooligarcas.
Zuckerberg (meta, facebook, instagram, whatsapp, threads), Musk (x/,twitter, xai, spacex), Pichai, Brin y Page (alphabet, google, youtube), Ellison (tiktok), Durov (telegram), Bezos (amazon, washington post, amazon prime),…  media   » ver todo el comentario
JackNorte #1 JackNorte *
Cuando los medios se dedican a difundir propaganda diciendo que es informacion luego es muy facil desacreditarlos. Incluso por los mismos que la han pagado.
#2 vGeeSiz
Me recuerda a un tal P. Sánchez en España, señalando a medios y a periodistas con nombre y apellidos
