edición general
14 meneos
16 clics
Quién manda en las noticias de EE. UU. (y por qué debería importarnos desde España)

Quién manda en las noticias de EE. UU. (y por qué debería importarnos desde España)

7 grandes grupos empresariales concentran más de la mitad del tráfico de noticias online de EEUU. Hablamos de conglomerados financieros, fondos de inversión y multimillonarios. Internet no rompió el monopolio: lo hizo más eficiente, más invisible y más global. La concentración ya no depende solo de cabeceras, sino de algoritmos, posicionamiento y distribución, ámbitos dominados por las mismas élites económicas.Desde España, esto importa porque una parte creciente de lo que leemos, vemos y compartimos nace en ese ecosistema.

| etiquetas: oligopolio mediatico , invasión cognitiva yanqui
11 3 0 K 47 actualidad
2 comentarios
11 3 0 K 47 actualidad
#1 tierramar *
esta concentración de poder informativo, hace que los occidentales tengamos una visión del mundo muy sesgada. Hay gente que cree que China está en la época de Tiamen, gente que cree que los invasores son todos los demás menos EEUU; cuando es el principal invasor y depredador mundial,... La guerra de Ucrania nos llega totalmente deformada, Ucrania está perdiendo pero los medios no lo dejan claro, para que los ricos, fondos de inversión,...se sigan enriqueciendo con dicha guerra,.... Much gente todavía cree que EEUU y Europa son lo más avanzado y civilizado,...
0 K 10
#2 tierramar
Muche gente desconoce que en estos momentos China es el pais más avanzado, y con más futuro. Desconoce que en paralelo a Occidente se está creando un mundo multilateral, con alianzas entre países poderosos; los BRICs,.. que hay otra forma de hacer politica diferente a invadir, arrasar, robar, matar.
0 K 10

menéame