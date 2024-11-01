Quién manda en las noticias de EE. UU. (y por qué debería importarnos desde España)

7 grandes grupos empresariales concentran más de la mitad del tráfico de noticias online de EEUU. Hablamos de conglomerados financieros, fondos de inversión y multimillonarios. Internet no rompió el monopolio: lo hizo más eficiente, más invisible y más global. La concentración ya no depende solo de cabeceras, sino de algoritmos, posicionamiento y distribución, ámbitos dominados por las mismas élites económicas.Desde España, esto importa porque una parte creciente de lo que leemos, vemos y compartimos nace en ese ecosistema.