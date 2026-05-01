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Trump vuelve a los eventos públicos (eng)
Trump asegura en un mitin en Florida que a Melania «Le molesta que baile al son de lo que a veces se conoce como el himno nacional gay» refiriéndose a la canción de MYCA.
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#4
Grahml
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Increíble, lo ha repetido
nitter.net/i/status/2050336158249267664
Es en ese momento exacto cuando le deberían hacer un test de esos suyos de "inteligencia" dónde tiene que diferenciar un oso de una jirafa.
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#5
josde
Tal para cual, vaya pareja el loco y la inmigrante ex modelo.
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#3
Stathamdepueblo
¿MYCA? ¿No era YMCA?
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#2
emmett_brown
Y a mí me molesta que bailes, y que te puedas mover en general.
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#1
Cometeunzullo
Hasta que vuelva a cagarse encima.
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nitter.net/i/status/2050336158249267664
Es en ese momento exacto cuando le deberían hacer un test de esos suyos de "inteligencia" dónde tiene que diferenciar un oso de una jirafa.