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Trump vuelve a los eventos públicos (eng)

Trump asegura en un mitin en Florida que a Melania «Le molesta que baile al son de lo que a veces se conoce como el himno nacional gay» refiriéndose a la canción de MYCA.

| etiquetas: trump , gay , melania , baile , myca
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5 comentarios
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#4 Grahml *
Increíble, lo ha repetido

nitter.net/i/status/2050336158249267664

Es en ese momento exacto cuando le deberían hacer un test de esos suyos de "inteligencia" dónde tiene que diferenciar un oso de una jirafa.
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josde #5 josde
Tal para cual, vaya pareja el loco y la inmigrante ex modelo.
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
¿MYCA? ¿No era YMCA?
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emmett_brown #2 emmett_brown
Y a mí me molesta que bailes, y que te puedas mover en general.
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Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Hasta que vuelva a cagarse encima.
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menéame