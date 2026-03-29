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Trump usa Ormuz para chantajear al mundo

Trump usa Ormuz para chantajear al mundo

En 1980, el presidente de EE.UU., Jimmy Carter, en su discurso del estado de la nación de enero enfatizó: “nuestra postura es absolutamente clara. Cualquier intento de alguna potencia extranjera por obtener el control de la región del Golfo Pérsico se considerará un asalto a los intereses vitales de EE.UU. y tal asalto se repelerá del modo que creamos necesario, incluyendo la fuerza militar”. Aquellas palabras pasaron a ser conocidas como la doctrina Carter. Un año antes la revolución iraní había destronado al Sha y solo hacía un mes...

| etiquetas: trumo , ormuz , chantaje
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2 comentarios
6 1 0 K 82 actualidad
#1 candonga1
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Spirito #2 Spirito
A mí Trump me la suda... a dos manos. xD
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menéame