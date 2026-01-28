Trump sugiere a Ted Cruz para el Tribunal Supremo [ENG]

Hablando el miércoles en una cumbre en Washington sobre las “cuentas Trump”, Trump llamó a Cruz “un tipo muy duro, muy brillante,” añadiendo: “Es una mente legal brillante, es un hombre brillante. Si lo nomino para el Tribunal Supremo, conseguiré el 100% de los votos.” Trump presentó su idea como conveniente para ambos partidos: “Los demócratas votarán por él porque quieren echarlo a patadas. … Y los republicanos votarán por él porque quieren echarlo a patadas".