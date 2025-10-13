Trump sella con Catar, Turquía y Egipto la paz en Gaza en una cumbre con una veintena de líderes

Dos años después del inicio del cautiverio de los rehenes israelíes y de una masacre que se ha cobrado casi 68.000 vidas palestinas, la consolidación de un alto el fuego en Gaza es, de momento, una realidad. Más de 20 líderes internaciones se han reunido este lunes en la ciudad-balneario de Sharm el Sheij en Egipto para presenciar la firma del acuerdo en una ceremonia encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su anfitrión, Abdel Fattah al-Sisi.