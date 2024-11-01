edición general
10 meneos
9 clics
Trump revoca la invitación de Canadá a unirse a la Junta de Paz [ENG]

Trump revoca la invitación de Canadá a unirse a la Junta de Paz [ENG]

Donald Trump retiró el jueves una invitación a Canadá para unirse a su iniciativa de la Junta de Paz destinada a resolver conflictos globales. Canadá, firmó recientemente un acuerdo comercial con China, e indicó que "potencias medias" podrían actuar juntas para evitar ser víctimas de la hegemonía estadounidense. Trump replicó que Canadá "vive gracias a Estados Unidos" y dijo a los oyentes en Davos que Carney debería estar agradecido por la generosidad anterior de Estados Unidos’.

| etiquetas: trump , canadá , revoca , invitación , junta de paz
9 1 0 K 96 politica
8 comentarios
9 1 0 K 96 politica
powernergia #3 powernergia
Antes de que le digan que no.
5 K 84
#5 concentrado
Al final lo formarán lo que más le gusta: pelotas lameculos y dictaduras controladas por él. Y como él es el único que tiene veto, puede cerrar el chiringuito cuando su (de)mente se lo ordene.
2 K 47
#4 Chappie *
el dictador pedro tampoco ha querido unirse.
1 K 30
PasaPollo #6 PasaPollo
#4 Qué raro, porque se han unido muchísimas dictaduras y precisamente las que se han negado expresamente son democracias.
4 K 69
madeagle #8 madeagle
"Pues ya no te ajunto"
0 K 10
#7 Leon_Bocanegra
Aquí dejo una imagen del XXI congreso de países sin enemigos  media
0 K 9

menéame