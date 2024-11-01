Trump revoca la invitación de Canadá a unirse a la Junta de Paz [ENG]

Donald Trump retiró el jueves una invitación a Canadá para unirse a su iniciativa de la Junta de Paz destinada a resolver conflictos globales. Canadá, firmó recientemente un acuerdo comercial con China, e indicó que "potencias medias" podrían actuar juntas para evitar ser víctimas de la hegemonía estadounidense. Trump replicó que Canadá "vive gracias a Estados Unidos" y dijo a los oyentes en Davos que Carney debería estar agradecido por la generosidad anterior de Estados Unidos’.