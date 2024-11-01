Trump respalda a ICE tras el operativo en Minneapolis que terminó con un hombre armado fallecido

El DHS afirma que el agente actuó en defensa propia durante una operación federal que derivó en disturbios y críticas de autoridades locales. El comunicado oficial indicó que los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente. Ante lo que describieron como una amenaza directa a su vida y a la seguridad de sus compañeros, uno de los agentes efectuó disparos defensivos. Personal médico en el lugar brindó atención inmediata al individuo, quien fue declarado muerto en la escena.
- Border Patrol pertenece a CBP (Customs and Border Protection). Dentro del DHS.
- ICE es otra agencia distinta, también dentro del DHS.
DHS (Department of Homeland Security) es el “paraguas” que incluye Border Patrol e ICE.