edición general
9 meneos
14 clics
Trump respalda a ICE tras el operativo en Minneapolis que terminó con un hombre armado fallecido

Trump respalda a ICE tras el operativo en Minneapolis que terminó con un hombre armado fallecido

El DHS afirma que el agente actuó en defensa propia durante una operación federal que derivó en disturbios y críticas de autoridades locales. El comunicado oficial indicó que los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente. Ante lo que describieron como una amenaza directa a su vida y a la seguridad de sus compañeros, uno de los agentes efectuó disparos defensivos. Personal médico en el lugar brindó atención inmediata al individuo, quien fue declarado muerto en la escena.

| etiquetas: dhs , ice , trump , asesinato , apoyo , minneapolis
7 2 0 K 98 actualidad
11 comentarios
7 2 0 K 98 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Marisadoro
Fallecido EJECUTADO
9 K 130
Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward
#2 Ni eso, ASESINADO.
4 K 72
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 viendo el video, yo me inclino por ejecutado
2 K 38
Charles_Dexter_Ward #7 Charles_Dexter_Ward
#4 "Ejecutar" implica una sentencia previa. Eso es un asesinato a sangre fría y delante de cámaras.
3 K 64
Ishkar #10 Ishkar
#7 Ejecución sumaria, porque hay un aparato gubernamental permitiéndolo.
3 K 51
#11 Grahml *
#4 Aunque pertenecen a la misma escoria del DHS dirigida por la mataperros Noem, conviene matizar que ICE y la Patrulla Fronteriza (que son estos últimos los que asesinaron a Pretti) no son lo mismo.

- Border Patrol pertenece a CBP (Customs and Border Protection). Dentro del DHS.
- ICE es otra agencia distinta, también dentro del DHS.

DHS (Department of Homeland Security) es el “paraguas” que incluye Border Patrol e ICE.
0 K 20
themarquesito #8 themarquesito
#3 Asesinado de diez balazos mientras estaba en el suelo, boca abajo, y desarmado
4 K 81
#6 IsraelEstadoGenocida
¿Cómo no le van a respaldar? Entre hijos de puta no se pisan la manguera.
1 K 22
EldelaPepi #5 EldelaPepi
Disparos defensivos a la espalda. Diez.
1 K 17
gale #1 gale
Racismo puro con el jefe naranja al mando.
0 K 10
#9 Nasser
Cerdo no mata cerdo
0 K 6

menéame