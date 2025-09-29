Trump renueva su amenaza de poner un arancel del 100% a películas extranjeras

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este lunes que impondrá un arancel del 100 % a las películas producidas en el extranjero para evitar que el "negocio cinematográfico" siga siendo "robado" por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine. "Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'. (...) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se
| etiquetas: trump , amenaza , arancel del 100% , películas extranjeras
El general Patton en Winsconsin ...
“¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”
pues hacen bien, que se produzca en EEUU