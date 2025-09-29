edición general
11 meneos
23 clics
Trump renueva su amenaza de poner un arancel del 100% a películas extranjeras

Trump renueva su amenaza de poner un arancel del 100% a películas extranjeras

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este lunes que impondrá un arancel del 100 % a las películas producidas en el extranjero para evitar que el "negocio cinematográfico" siga siendo "robado" por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine. "Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'. (...) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se

| etiquetas: trump , amenaza , arancel del 100% , películas extranjeras
9 2 0 K 117 actualidad
12 comentarios
9 2 0 K 117 actualidad
Galero #2 Galero
En realidad son las películas americanas, que se ruedan normalmente en el extranjero.
3 K 52
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
#2 Pues se va a cargar Hollywood y va a potenciar las producciones extranjeras en plataformas a saco.
1 K 22
Galero #7 Galero
#5 Busca algún video reciente de Hollywood que no sea durante algún evento, que vas a flipar de cómo está.
0 K 10
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

El general Patton en Winsconsin ... xD  media
0 K 17
cocolisto #1 cocolisto
De amenaza nada,va a saco.
1 K 30
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
La semana del cine de barrio. Cine sevilano.

xD xD xD  media
1 K 27
kevers #8 kevers *
Esto es para mear y no echar gota, estamos culturalmente invadidos totalmente por Hollywood y este puto anormal diciendo lo que ha dicho.
1 K 24
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
#8 Déjale, que se lo cargue, igual así la gente empieza a ver cine de otros países, que hay cosas muy buenas en Europa. Es verdad que nos perdemos muchas películas con explosiones y lucecitas de colores para esos días en los que no apetece mucho pensar, pero ese deseo de fiesta piñata audiovisual, se puede suplir con las superproducciones chinas o coreanas. Si quieres cine de catástrofes, rusos y japoneses tienen grandes pelis en ese sentido. Aún nos acabará haciendo un favor el carablister de jamón york.
0 K 12
laveolo #10 laveolo
¿cómo era aquello del tonto y la linde?
1 K 16
pitercio #12 pitercio *
Recuerdo cuando esperabas pelis cada año como un acontecimiento, hasta descubrir con el tiempo que el 90% son una hez prescindible sin importar su nacionalidad. Allí debe ser igual, que disfruten su propaganda con muchas palomitas transgénicas y cocacola doslitros
0 K 13
Urasandi #3 Urasandi
Mañana mismo le explicará Disney que eso no está bien. TACO
0 K 12
#11 omega7767
"un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de EEUU"

“¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”


pues hacen bien, que se produzca en EEUU
0 K 11

menéame