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Trump reestructura la ayuda exterior de EE.UU. tras cerrar USAID: así será su alcance

Trump reestructura la ayuda exterior de EE.UU. tras cerrar USAID: así será su alcance

La administración Trump está reorganizando la ayuda exterior a una fracción de su tamaño anterior tras desmantelar USAID, una medida que, según los críticos, ha costado millones de vidas.

| etiquetas: trump , ayuda , usaid , eeuu
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12 comentarios
2 1 0 K 29 actualidad
azathothruna #1 azathothruna *
USAID no era filantropia
Era cohersion
U obedeces o tus niños moriran de hambre
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JohnnyQuest #2 JohnnyQuest
#1 coerción.
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azathothruna #3 azathothruna
#2 Cierto, mala gramatica mia
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JohnnyQuest #5 JohnnyQuest
#3 ortografía.
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Ishkar #6 Ishkar
#1 Se le llama "soft power" xD
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#7 jorgeesc
#1 creo que un 90% de los golpes de estado inducidos por EEUU lo fueron vía USAID. Cuando chapó, las trituradoras de papel estaban echando humo...
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ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#7 Y yo creo que el 100% de los bulos se los cuelan siempre a la misma gente
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#10 jorgeesc *
#9 va por mí?
m.youtube.com/watch?v=teDG5j6bSL8
Porque si es por mí, qué osado el comentario!
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ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#10 Había visto una parte del vídeo o a lo mejor fue otro
Era al principio cuando salía lo del 90% que te inventaste ¿A que sí?
Cuando se habla de la ayuda a muchos países, incluyendo a Sudan, Yemen, Corea del Norte, Somalia, Nigeria
Y esos son países con golpes de estado favorables a USA ¿A que sí?
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ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#1 Pues entonces el imbécil de Trump hizo algo bien
La pena es que no le dio por invertir eso en ayudar a su propia población
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suppiluliuma #11 suppiluliuma *
#1 ¡Wolfgang! ¡Disimula un poco! ¡Ya sé que te encanta que Trump haya elegido "morirán de hambre"! ¡Así no os reemplazarán! ¡Pero no lo digas a lo bestia en público, que los normies se asustan! :troll:
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elgranpilaf #4 elgranpilaf
Ese no era el velocista? Usaid Bolt?
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menéame