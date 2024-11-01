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Trump reestructura la ayuda exterior de EE.UU. tras cerrar USAID: así será su alcance
La administración Trump está reorganizando la ayuda exterior a una fracción de su tamaño anterior tras desmantelar USAID, una medida que, según los críticos, ha costado millones de vidas.
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relacionadas
#1
azathothruna
*
USAID no era filantropia
Era cohersion
U obedeces o tus niños moriran de hambre
2
K
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#2
JohnnyQuest
#1
coerción.
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#3
azathothruna
#2
Cierto, mala gramatica mia
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#5
JohnnyQuest
#3
ortografía.
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#6
Ishkar
#1
Se le llama "soft power"
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#7
jorgeesc
#1
creo que un 90% de los golpes de estado inducidos por EEUU lo fueron vía USAID. Cuando chapó, las trituradoras de papel estaban echando humo...
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#9
ElenaCoures1
#7
Y yo creo que el 100% de los bulos se los cuelan siempre a la misma gente
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#10
jorgeesc
*
#9
va por mí?
m.youtube.com/watch?v=teDG5j6bSL8
Porque si es por mí, qué osado el comentario!
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10
#12
ElenaCoures1
#10
Había visto una parte del vídeo o a lo mejor fue otro
Era al principio cuando salía lo del 90% que te inventaste ¿A que sí?
Cuando se habla de la ayuda a muchos países, incluyendo a Sudan, Yemen, Corea del Norte, Somalia, Nigeria
Y esos son países con golpes de estado favorables a USA ¿A que sí?
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K
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#8
ElenaCoures1
#1
Pues entonces el imbécil de Trump hizo algo bien
La pena es que no le dio por invertir eso en ayudar a su propia población
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#11
suppiluliuma
*
#1
¡Wolfgang! ¡Disimula un poco! ¡Ya sé que te encanta que Trump haya elegido "morirán de hambre"! ¡Así no os reemplazarán! ¡Pero no lo digas a lo bestia en público, que los
normies
se asustan!
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#4
elgranpilaf
Ese no era el velocista? Usaid Bolt?
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Era cohersion
U obedeces o tus niños moriran de hambre
m.youtube.com/watch?v=teDG5j6bSL8
Porque si es por mí, qué osado el comentario!
Era al principio cuando salía lo del 90% que te inventaste ¿A que sí?
Cuando se habla de la ayuda a muchos países, incluyendo a Sudan, Yemen, Corea del Norte, Somalia, Nigeria
Y esos son países con golpes de estado favorables a USA ¿A que sí?
La pena es que no le dio por invertir eso en ayudar a su propia población