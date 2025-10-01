Trump redobla la presión sobre Cuba tras derrocar a Maduro y amenaza con aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana

El presidente de EEUU declara una “emergencia nacional” en relación con la isla y firma una orden ejecutiva que impondría aranceles a cualquier producto proveniente de países que “vendan o suministren petróleo a Cuba”, una medida que ejerce presión sobre México. Después de Venezuela llega Cuba. El presidente de EEUU, tras un ataque militar a Venezuela que acabó con el derrocamiento y secuestro de Nicolás Maduro, pone ahora la diana en La Habana. Así, Donald Trump ha firmado este jueves un decreto para imponer aranceles a cualquier producto