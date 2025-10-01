edición general
Trump redobla la presión sobre Cuba tras derrocar a Maduro y amenaza con aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana

El presidente de EEUU declara una “emergencia nacional” en relación con la isla y firma una orden ejecutiva que impondría aranceles a cualquier producto proveniente de países que “vendan o suministren petróleo a Cuba”, una medida que ejerce presión sobre México. Después de Venezuela llega Cuba. El presidente de EEUU, tras un ataque militar a Venezuela que acabó con el derrocamiento y secuestro de Nicolás Maduro, pone ahora la diana en La Habana. Así, Donald Trump ha firmado este jueves un decreto para imponer aranceles a cualquier producto

XtrMnIO #1 XtrMnIO
El que quería que le diesen el Nobel de la Paz en guerra comercial con el mundo entero...
Asimismov #2 Asimismov
Esperemos que China o Rusia se hagan cargo, no vaya a ser que ocupen Groenlandia.
xD
Imag0 #8 Imag0
Por cierto, se sabe algo de Maduro y su esposa?? Siguen vivos???
#9 cybermouse
#8 Les han dado 200K y una identidad falsa, ahora viven en una isla paradisíaca junto a Elvis, M. Jackson, Lennon, Marilyn...etc
#6 pascuaI
Menos mal que Cuba lleva 60 años a punto de caer por culpa del comonismo y no de ningún factor externo
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
Nadie suministra petróleo a Cuba porque no paga.
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#12 el bloqueo lo tienes en la cabeza, en tu caso, de serie.
powernergia #14 powernergia
#13 En mi cabeza y en la de los 167 paises de la ONU que piden el fin del embargo.

¿No?.
Findeton #16 Findeton
#14 ¿Pero no decías que era un bloqueo y no un embargo?
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#14 a ver si te aclaras, galán.
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Hacer caer el gobierno de Cuba es la única forma que tiene Trump de salvar las elecciones y además tiene a Marcos Rubio presionando.
Y además, saben que el resto del mundo no va a mover ni un dedo por Cuba.

Lo van a intentar por todos los medios.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Ahora va contra los débiles porque los más poderosos (aunque serviles como Europa) le han dado calabazas.
Findeton #15 Findeton *
Cuba cae sola, ahora que Maduro no le regala 700m al mes en petróleo.
TheIpodHuman #3 TheIpodHuman *
Ya lo dice el refran: "Perro ladrador, poco mordedor" Trump mucho ladrar pero de momento todos los intentos de meter aranceles a medio mundo le estan saliendo por la cultata
#11 sliana
#3 es una palanca que le ha servido para que se bajen los pantalones. no le interesa poner aranceles, le interesa el negocio que estan dispuestos a hacer para evitar que los ponga. que haya que decirlo a estas alturas es para hacertelo mirar.
Findeton #18 Findeton
#11 Ojalá caiga la dictadura cubana, llevan 67 años de dictadura que sólo ha traído miseria a su pueblo.
#7 Equidislate
En una cuba lo tenían que meter a el hasta que se le pase la borrachera, y el efecto estupidizante de la mierda que se esnifa para ponerse la piel naranja.
