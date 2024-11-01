Trump quiere el petróleo de Venezuela: qué precio tendrá que pagar y cuánto deberá esperar para conseguirlo

Donald Trump dejó clara su intención de aprovecharse de las reservas petroleras de Venezuela después de su incursión militar y detención del presidente Nicolás Maduro expresando que EE.UU. "administrará" el país hasta que haya una transición "segura". El presidente de EE.UU. quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la nación sudamericana, que tiene los mayores yacimientos de crudo del mundo, para reactivar ese recurso hoy subexplotado.