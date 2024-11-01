edición general
Trump quiere el petróleo de Venezuela: qué precio tendrá que pagar y cuánto deberá esperar para conseguirlo

Donald Trump dejó clara su intención de aprovecharse de las reservas petroleras de Venezuela después de su incursión militar y detención del presidente Nicolás Maduro expresando que EE.UU. "administrará" el país hasta que haya una transición "segura". El presidente de EE.UU. quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la nación sudamericana, que tiene los mayores yacimientos de crudo del mundo, para reactivar ese recurso hoy subexplotado.

Cehona #2 Cehona
El clan de los soles ha pasado a mejor vida, valdrá para el circo que han montado en Brooklyn, como lo de tener Maduro posesión de ametralladoras.
Claro, en Venezuela no tienen quinta enmienda.
Priorat #1 Priorat *
También habrá que ver para que lo quiere un país que es el número uno en producción petrolífera, exportador y en un mercado petrolero claramente con tendencia a la baja.

Tan claramente a la baja que, con todo lo que ha pasado, el mercado petrolero ni se ha inmutado.
#4 DonaldBlake
#1 Se trata de asegurarse las mayores reservas de un producto que, nos guste o no, todavía tiene para rato.
#3 Tecar
A EE.UU el petróleo de Venezuela se la pela, lo que no tolera es que no se utilice el dólar como moneda, que es lo que venía haciendo Venezuela con China.
