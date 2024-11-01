edición general
Trump, Putin y Groenlandia: la OTAN atrapada en su propia contradicción

Estados Unidos tensiona la alianza que creó, Europa se debilita y Rusia observa. Groenlandia emerge como pieza clave de un tablero donde se fragua el nuevo DESorden Mundial.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Estados Unidos creó la OTAN para garantizar el orden occidental después de la Segunda Guerra Mundial

No, la creó para salvaguardar sus intereses y del entramado industrial militar. Eso ya lo dijo Ike hace la torta de años.
