Trump, Putin y Groenlandia: la OTAN atrapada en su propia contradicción
Estados Unidos tensiona la alianza que creó, Europa se debilita y Rusia observa. Groenlandia emerge como pieza clave de un tablero donde se fragua el nuevo DESorden Mundial.
etiquetas
otan
groenlandia
putin
trump
rusia
usa
actualidad
actualidad
#1
HeilHynkel
Estados Unidos creó la OTAN para garantizar el orden occidental después de la Segunda Guerra Mundial
No, la creó para salvaguardar sus intereses y del entramado industrial militar. Eso ya lo dijo Ike hace la torta de años.
