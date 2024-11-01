Trump prometió un auge de la industria manufacturera, pero los empleos en las fábricas siguen disminuyendo (ENG)

El mercado laboral estadounidense se ha ido enfriando y a los estadounidenses les resulta cada vez más difícil encontrar trabajo. Un sector que se ha mostrado más resistente que la mayoría es el manufacturero. El presidente Trump ha prometido un auge de la industria manufacturera en sus dos mandatos. Aunque ha conseguido compromisos para aumentar la inversión en fábricas, las cifras reales de empleo cuentan hasta ahora una historia diferente.