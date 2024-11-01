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Trump prometió un auge de la industria manufacturera, pero los empleos en las fábricas siguen disminuyendo (ENG)

Trump prometió un auge de la industria manufacturera, pero los empleos en las fábricas siguen disminuyendo (ENG)

El mercado laboral estadounidense se ha ido enfriando y a los estadounidenses les resulta cada vez más difícil encontrar trabajo. Un sector que se ha mostrado más resistente que la mayoría es el manufacturero. El presidente Trump ha prometido un auge de la industria manufacturera en sus dos mandatos. Aunque ha conseguido compromisos para aumentar la inversión en fábricas, las cifras reales de empleo cuentan hasta ahora una historia diferente.

| etiquetas: promesas , trump , auge , industria , disminución , empleos
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6 comentarios
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#1 omega7767
seguro que son los que hacen los datos que no saben, igual que en Argentina
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Ortzi_ #5 Ortzi_
#1 La culpa es del riesgo kuka.... que no os enteráis
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azathothruna #2 azathothruna
Vagos carepalida.
El documental de un empresario chino tratando de poner una fabrica en gringolandia lo dice todo
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Dene #4 Dene
Pero eso fue hace muuuuchooo... antes de las elecciones....
quien se acuerda de eso??
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elgranpilaf #6 elgranpilaf
Igual cuando prometió un auge se refería a despidos
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#3 CuiProdestHocBellum
cuando el dinero va a los bolsillos de los multimillonarios, en vez de a medidas dirigidas al bien común, es imposible que aumente el empleo y la calidad de vida de la gente común. Las élites económicas se han comprado un presidente, y lo vana usar para especular y saquear.

En USA han puesto a un multimillonario malvado y abusador (incluidas mujeres y niños), que está destrozando lo poco que quedaba de la democracia. En España, pronto tendremos si no espabilamos al triunvirato formado por la IDA mata yayos, al amigo del NARCO y al vago FASCISTA...
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menéame