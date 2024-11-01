Trump prohibirá a los estados regular inteligencia artificial: “Debe haber un único manual si queremos seguir liderando”

El presidente estadounidense, Donald Trump anunció este lunes que emitirá un decreto para quitar a los estados el derecho a regular la creciente industria de la inteligencia artificial, ya que a su juicio es prerrogativa del gobierno federal. “Debe haber un único manual si queremos seguir liderando en inteligencia artificial en todo el mundo". “La regulación estatal de la inteligencia artificial detendría esta industria y crearía un problema de seguridad nacional, ya que necesitamos asegurarnos de que EE.UU. avance en la tecnología de IA".