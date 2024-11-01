edición general
Trump prohibirá a los estados regular inteligencia artificial: “Debe haber un único manual si queremos seguir liderando”

El presidente estadounidense, Donald Trump anunció este lunes que emitirá un decreto para quitar a los estados el derecho a regular la creciente industria de la inteligencia artificial, ya que a su juicio es prerrogativa del gobierno federal. “Debe haber un único manual si queremos seguir liderando en inteligencia artificial en todo el mundo". “La regulación estatal de la inteligencia artificial detendría esta industria y crearía un problema de seguridad nacional, ya que necesitamos asegurarnos de que EE.UU. avance en la tecnología de IA".

Verdaderofalso
Así para empezar:
La Constitución (a través de la Supremacy Clause) establece que las leyes federales tienen prioridad sobre las leyes estatales en caso de conflicto, ya la Décima Enmienda ni la menciono.

Aunque @themarquesito puede aclarar más
carakola
¿Dónde están las chinorrusos cuando se les necesita? :troll: Europa necesita cambiar de chulo.
angelitoMagno
Aquí tiene razón, a la hora de regular algo, mejor hacerlo de forma uniforme en vez de cada uno a su bola.

Por eso defiende regulaciones únicas para los EEUU mientras pide desmantelar la UE en Europa.
