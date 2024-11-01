edición general
Trump presiona por una negociación con Rusia tras reunirse con Zelenski: ¡Que ambos reclamen victoria!

En su mensaje, Trump propuso poner un alto a la guerra utilizando las posiciones actuales en el campo de batalla como base provisional. “Ya se ha derramado suficiente sangre y las fronteras territoriales han quedado definidas por la guerra y el coraje”, dijo. “Deben detenerse donde están. ¡Que ambos reclamen la victoria, que la historia decida!”, agregó. El presidente también pidió el fin de los gastos internacionales destinados al conflicto. “No más disparos, no más muertes, no más sumas de dinero vastas e insostenibles”, escribió.

HeilHynkel
La OTAN la lleva reclamando pese a haber gastado toda su muinición y haber envíado a un millón de ucranianos al cementerio y varios millones al exilio y está en vías de expoliar el resto del país.

Todo un éxito su golpe de estado y su intento de limpieza étnica. Boris Johnson estará orgulloso.
Don_Pixote
#_2 tu si que te has quedado ya sin munición, pero la propagandística
adolor
#3 es mentira lo de los muertos y exiliados, es mentira?
Cuchifrito
Debe ser la primera cosa que le leo que me suena sensata, no puedo evitar pensar ¿qué estará tramando?
