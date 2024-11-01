Trump presiona por una negociación con Rusia tras reunirse con Zelenski: ¡Que ambos reclamen victoria!

En su mensaje, Trump propuso poner un alto a la guerra utilizando las posiciones actuales en el campo de batalla como base provisional. “Ya se ha derramado suficiente sangre y las fronteras territoriales han quedado definidas por la guerra y el coraje”, dijo. “Deben detenerse donde están. ¡Que ambos reclamen la victoria, que la historia decida!”, agregó. El presidente también pidió el fin de los gastos internacionales destinados al conflicto. “No más disparos, no más muertes, no más sumas de dinero vastas e insostenibles”, escribió.