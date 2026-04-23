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Trump ordena hundir cualquier barco que coloque minas en el estrecho de Ormuz
EE UU confisca un petrolero acusado de transportar crudo iraní | Irán afirma que ha empezado a cobrar los peajes por cruzar el estrecho de Ormuz | Teherán no ofrece detalles sobre la cantidad recibida
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#1
ur_quan_master
¿No los había hundido ya?
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#3
tul
#1
debe andar senil ya y no se acuerda
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#5
HangTheRich
#1
que cojones, si ya gano la guerra hace como dos semanas
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#8
LinternaGorri
#5
ha ganado la guerra como 8 veces. Luego ha acabado con más de 18 guerras. Es el puto amo
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#6
Sergio_ftv
#1
Donald Trump dijo que "la armada iraní yace en el fondo del mar"
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#7
LinternaGorri
#1
varias veces
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#4
Alakrán_
Pues bien hundido está, las minas no discriminan.
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#2
u_1cualquiera
Si
A3 - tocado
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#9
Stathamdepueblo
#2
Pocos saben que la Corina no solo le regaló un Nobel ...
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