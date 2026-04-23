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Trump ordena hundir cualquier barco que coloque minas en el estrecho de Ormuz

Trump ordena hundir cualquier barco que coloque minas en el estrecho de Ormuz

EE UU confisca un petrolero acusado de transportar crudo iraní | Irán afirma que ha empezado a cobrar los peajes por cruzar el estrecho de Ormuz | Teherán no ofrece detalles sobre la cantidad recibida

| etiquetas: trump , eeuu , irán
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9 comentarios
7 0 0 K 101 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master
¿No los había hundido ya?
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tul #3 tul
#1 debe andar senil ya y no se acuerda xD
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#5 HangTheRich
#1 que cojones, si ya gano la guerra hace como dos semanas
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LinternaGorri #8 LinternaGorri
#5 ha ganado la guerra como 8 veces. Luego ha acabado con más de 18 guerras. Es el puto amo
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LinternaGorri #7 LinternaGorri
#1 varias veces
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Alakrán_ #4 Alakrán_
Pues bien hundido está, las minas no discriminan.
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u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
Si
A3 - tocado
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Stathamdepueblo #9 Stathamdepueblo
#2 Pocos saben que la Corina no solo le regaló un Nobel ...  media
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