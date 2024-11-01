edición general
11 meneos
9 clics
Trump ordena a las fuerzas armadas de EE. UU. «disparar y matar» a las pequeñas embarcaciones iraníes que bloquean el estrecho de Ormuz " [ENG]

Trump ordena a las fuerzas armadas de EE. UU. «disparar y matar» a las pequeñas embarcaciones iraníes que bloquean el estrecho de Ormuz " [ENG]

El presidente Donald Trump ha ordenado a las fuerzas armadas de Estados Unidos que «disparen y maten» a las pequeñas embarcaciones iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz, según anunció el jueves, un día después de que Irán volviera a mostrar su capacidad para obstaculizar el tráfico a través del canal. Trump también anunció que el alto el fuego en Líbano se prorrogará tres semanas más.

| etiquetas: trump , estrecho , ormuz , bloquea
9 2 0 K 127 actualidad
12 comentarios
9 2 0 K 127 actualidad
Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Recordemos que dijo que le pareció divertido hundir una fragata desarmada que volvía a Irán de unas maniobras militares. Cosas de "el mundo basado en reglas" ese.
11 K 133
#3 pirat
#2 Recordemos que cada uno de nosotros financiamos a este régimen terrorista consumiendo sus tóxicas porquerías innecesarias.
6 K 74
Asimismov #7 Asimismov
#3 ¿Lo dices por esto?  media
1 K 20
#9 CuiProdestHocBellum
#7 Sip... Roig vende bien, y gana bien. El problema es que carece de escrúpulos y moral. Es capaz de comprar las patatas o lo que sea a los asesinos genocidas sionistas, y mandar a sus empleados a repartir en medio de una Dana... "Pero es que paga bien a sus empleados..." Y con eso, justificamos TODO. Así nos va.
0 K 9
#10 pirat
#9 Hace años que no entro en ca john el rojo, ni aldi, lidel, carrefur.
0 K 9
#8 CuiProdestHocBellum
#2 Trump, sus socios, los millonarios que lo han puesto ahí y los necios de sus votantes son precisamente la herramienta para acabar con el mundo basado en reglas. Por eso dice abiertamente esas barbaridades, para normalizarlas y que nos acostumbremos a tener como dirigentes a una manada de asesinos salvajes malnacidos. Por eso la ultraderecha gasta tanta pasta, incluso la nuestra, en medios de comunicación y redes sociales.
1 K 21
ipanies #1 ipanies
Está ordenado asesinatos por el mundo... Otro día más en el faro de occidente.
8 K 69
#12 omega7767
#1 no lo has entendido. Trump es un nobel de la Paz que está intentando desbloquear una ruta comercial mundial bloqueada por unos desalmados. Realmente El, está haciendo una misión sagrada en el mundo.
0 K 11
#4 Hoypuedeserungrandia
Osea la misma receta que en Venezuela con los supuestos embarcaciones de narcotraficantes las cuales son atacadas y destruidas sin ninguna evidencia, solo por el hecho de estar allí.
4 K 41
Ripio #6 Ripio
#0 Esto ya ha salido.
0 K 20
#11 Grahml *
#6 Gracias por la información {0x1f44d} Pero ya no puedo descartar.

Podrías indicar de cuál es duplicada? Acudiendo al buscador sólo he visto esta:

www.meneame.net/story/trump-ordena-hundir-cualquier-barco-coloque-mina

, pero el contenido no se corresponde con el texto.
0 K 20
ostiayajoder #5 ostiayajoder
Pero no decia q estaba en una tregua?
0 K 10

menéame