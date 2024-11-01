Trump ordena a las fuerzas armadas de EE. UU. «disparar y matar» a las pequeñas embarcaciones iraníes que bloquean el estrecho de Ormuz " [ENG]

El presidente Donald Trump ha ordenado a las fuerzas armadas de Estados Unidos que «disparen y maten» a las pequeñas embarcaciones iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz, según anunció el jueves, un día después de que Irán volviera a mostrar su capacidad para obstaculizar el tráfico a través del canal. Trump también anunció que el alto el fuego en Líbano se prorrogará tres semanas más.