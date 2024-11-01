Trump obliga al PP a sumergirse en el mundo del realismo mágico con Venezuela

"Aquel-que-no-debe-ser-nombrado está reforzando a corto plazo la posición de Delcy. A Álvarez de Toledo no le quedó más remedio que repetir todo el discurso anterior de su partido sobre Venezuela donde resultaba que era el Gobierno de Pedro Sánchez el que sostenía a Maduro. Es una combinación de realismo mágico y política desesperada. Trump dice que está haciendo “progresos tremendos” con el actual Gobierno venezolano para lograr la “estabilidad y recuperación” del país, pero la culpa de que los chavistas sigan en el poder es de Sánchez y Zapat