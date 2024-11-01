edición general
Trump obliga al PP a sumergirse en el mundo del realismo mágico con Venezuela

"Aquel-que-no-debe-ser-nombrado está reforzando a corto plazo la posición de Delcy. A Álvarez de Toledo no le quedó más remedio que repetir todo el discurso anterior de su partido sobre Venezuela donde resultaba que era el Gobierno de Pedro Sánchez el que sostenía a Maduro. Es una combinación de realismo mágico y política desesperada. Trump dice que está haciendo “progresos tremendos” con el actual Gobierno venezolano para lograr la “estabilidad y recuperación” del país, pero la culpa de que los chavistas sigan en el poder es de Sánchez y Zapat

#1 Leon_Bocanegra
No te lo perdonaré jamás, Donald Trump, jamás!
#4 Murciegalo
Mi pregunta desesperada es: si gana el PPVoxismo, ¿procederán a transferir el 5% de nuestro pib a las cuentas de la industria de la defensa usa como fue exigido? Por que si es que sí, implica despedir como mìnimo a un tercio de las plantillas de los sistemas educativos y sanitarios, con todas sus consecuencias.
io1976 #3 io1976
Harán todas las cabriolas y volteretas necesarias para agradar a su amo como buenos peperos vendepatrias que son. Imagino que al menos Repsol les pasará la mano por el lomo.
tetepepe #2 tetepepe
La jirafacha dando cada día más asco.
