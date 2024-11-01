Trump no tiene una enfermedad mental; es malvado. [Eng]

Repetir una y otra vez que Donald Trump está loco no solo afecta negativamente a las personas con enfermedades mentales, sino que también supone un grave malentendido sobre el hombre y sus políticas. No ayuda y, de hecho, es perjudicial; no para él, sino para el resto de nosotros. Llamar loco a Trump es perjudicial para quienes padecen un trastorno de salud mental o que tienen seres queridos con una enfermedad mental; es inexacto y conduce a un grave malentendido sobre el hombre, su comportamiento, orígenes y consecuencias.