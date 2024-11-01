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Trump no tiene una enfermedad mental; es malvado. [Eng]

Repetir una y otra vez que Donald Trump está loco no solo afecta negativamente a las personas con enfermedades mentales, sino que también supone un grave malentendido sobre el hombre y sus políticas. No ayuda y, de hecho, es perjudicial; no para él, sino para el resto de nosotros. Llamar loco a Trump es perjudicial para quienes padecen un trastorno de salud mental o que tienen seres queridos con una enfermedad mental; es inexacto y conduce a un grave malentendido sobre el hombre, su comportamiento, orígenes y consecuencias.

| etiquetas: trump , salud mental , maldad , banalidad del mal , perjudicial
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5 comentarios
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themarquesito #1 themarquesito
No son incompatibles: es más malo que la peste, y además su cerebro se está pudriendo
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo *
#1 El malvado para cuando algo que hace le está perjudicando a él.

El tonto no.
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#4 Brutomecanico
#1 Vine a decir eso igual.
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Mangione #5 Mangione
#1 La casualidad habitual que lo de "loco" sólo se use para los hombres blancos... :roll:
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josde #2 josde
Es malvado, ladrón, asesino, pederasta y esta loco, de lo demás esta bien.
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menéame