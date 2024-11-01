·
¿Por qué Trump, no podrá con Venezuela?
El secuestro por Donald Trump del legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no significa automáticamente el control estadounidense sobre la nación caribeña.
|
etiquetas
:
venezuela
,
bombardeo
,
trump
,
fracaso
,
maduro
,
imperialismo
16 comentarios
#1
poxemita
Bulo, Maduro no es el legítimo presidente.
7
K
32
#4
Amoniaco
#1
para los no se como llamarlos de España si.
0
K
6
#7
JuanCarVen
#1
El Supremo venezolano lo proclamó presidente y es la última instancia allí. Que es parcial al estar lleno de chavistas es un hecho innegable.
Como el Supremo de aquí esta igualmente contaminado, pero se aceptan sus resoluciones.
Por lo tanto según sus instituciones es el legítimo presidente.
3
K
37
#12
poxemita
#7
¿Nuestro gobierno que dice al respecto?
www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Comunicados/Paginas/2026_COMUNIC
"España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela."
Así que para nosotros no es el presidente.
0
K
11
#15
chavi
#12
Para nosotros el presidente es Guaidó.
1
K
23
#13
Adam22
#7
Cuando te cagas en los resultados electorales en una "democracia" dejas de ser legítimo, por mucho que montes "shows" con un poder judicial que controlas tu mismo.
A no ser que consideres que ser legitimo es controlar el estado, como cualquier otro dictador.
2
K
27
#16
mancebador
#13
Pero es un dictador de los buenos, de los revolucionarios.
0
K
10
#14
chavi
#1
Es Delcy.
Lo ha dicho Trump.
La oposición no tiene el apoyo del pueblo Venezolano, aunque "es maja".
0
K
12
#2
CharlesBrowson
Quizás se perdería lo de ayer y no se ha enterado
1
K
21
#5
plutanasio
*
x.com/CharoCoin_CTO/status/2007393618081055199
0
K
14
#9
Meinhard
#5
Tu mejor definición :
1
K
14
#11
Adam22
"del legítimo presidente de Venezuela"
Bulo.
1
K
13
#3
Amoniaco
Yo quiero que las puertas del palacio de Maduro.paes luego compararlas con fotos de venezolanos rebuscando comida en vertederos
0
K
6
#6
MiguelDeUnamano
#3
Pues no sé qué me da que te vendría mejor aprender a escribir en castellano.
2
K
28
#8
Amoniaco
#6
si no has entendido el mensaje por alguna palabra, puedes bloquearme
0
K
6
#10
soberao
#3
En España las competencias en asistencia social son de las autonomías y no te vas a ver a JuanMa Moreno en Andalucía haciendo políticas para erradicar dormir en la calle o los desahucios, porque él es muy católico y capillita y eso es cosa de la caridad cristiana no de servicios sociales, que con echar unas monedas en misa y rezar por los pobres Dios se encargará de esas personas que duermen entre cartones en su capital del turismo Málaga.
0
K
12
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
