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Trump y Netanyahu deben ser juzgados

Sin eufemismos: Trump es un criminal y Netanyahu es un genocida, ponerlos en esa dimensión es fundamental para no quitarles responsabilidad en sus crímenes de lesa humanidad, sin dejar de ver la gran importancia de la resistencia iraní que salió a proteger sus puentes y centrales eléctricas. Donald Trump y Benjamín Netanyahu han llevado al mundo a uno de sus momentos límite. La tensión que se ha vivido este martes 7 de abril ante la amenaza de un ataque masivo para “acabar con una civilización entera” en solo una noche, anunciado por el

| etiquetas: trump , netanyahu , deben , ser , juzgados
15 5 0 K 211 Guerras
7 comentarios
15 5 0 K 211 Guerras
tul #2 tul
eso seria pasarse de buenismo, lo que merecen es ser dejados en una calle de gaza y que sean ajusticiados por sus victimas.
1 K 21
security_incident #7 security_incident *
#6 Incorrecto. Lo suyo es agresión y genocidio. Lo mío, venganza.
Calma dices?
0 K 20
security_incident #1 security_incident *
Venga hombre con las tonterías. Para juzgarlos hay que cazarlos. Y ningún Estado "soberano" los va a cazar así que la única opción es la remotísima esperanza de que actores no estatales los cacen. No necesito juicio. Tortura extrema en video (con objeto disuasorio) y ejecución.
2 K 17
Spirito #4 Spirito
#1 La historia ya los va a juzgar por auténticos criminales.

Ahora, lo suyo sería que pasasen lo que les queda de vida en una cárcel estilo El Salvador.
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estemenda #6 estemenda
#1 Tus últimas doce palabras te acercan a los postulados criminales de USrael :-/
Ante todo mucha calma.
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A.more #3 A.more
Merecen el mismo trato que dan ellos a los líderes de otros países. O no dicen ellos que van a matar a más líderes?. Piues es lo que merecen
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#5 guillersk
¿ Quedan calles en gaza?
1 K -10

menéame