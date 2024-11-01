Trump y Netanyahu deben ser juzgados

Sin eufemismos: Trump es un criminal y Netanyahu es un genocida, ponerlos en esa dimensión es fundamental para no quitarles responsabilidad en sus crímenes de lesa humanidad, sin dejar de ver la gran importancia de la resistencia iraní que salió a proteger sus puentes y centrales eléctricas. Donald Trump y Benjamín Netanyahu han llevado al mundo a uno de sus momentos límite. La tensión que se ha vivido este martes 7 de abril ante la amenaza de un ataque masivo para “acabar con una civilización entera” en solo una noche, anunciado por el