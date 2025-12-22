edición general
7 meneos
85 clics

Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel

El mes pasado, cuando el presidente Donald Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, utilizó todos los recursos posibles. A la pompa tradicional de una visita formal a la Casa Blanca, añadió algunos toques aún más elegantes: un emocionante sobrevuelo militar, una procesión de caballos negros y mesas largas y majestuosas para la fastuosa cena en el Salón Este, en lugar de las típicas mesas redondas. Las inusuales ostentaciones les resultaron familiares a los sorprendidos veteranos de la Casa Blanca que prestaban atención.

| etiquetas: trump , eeuu , imperio , internacional
5 2 0 K 61 actualidad
6 comentarios
5 2 0 K 61 actualidad
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Kim Jong Trump.
1 K 25
Spirito #2 Spirito *
Yanquinejos, venid y adorad
al Zanahorio tio Sam,
patrios, venid y adorad,
al Zanahorio tio Sam. :hug:
2 K 24
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
#2 Zazis, venid y adorad
al Zanahorio tio Sam,
moscovitas, venid y adorad,
al Zanahorio tio Sam. :hug:

New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

Russia and US eye joint Arctic energy projects after Saudi talks
0 K 12
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Yo soy de la alianza rebelde.
1 K 19
NoPracticante #6 NoPracticante
#1 ellos creen que son parte de la alianza rebelde.
0 K 7
Pacman #3 Pacman
Trump emperador de la humanidad
(está buscando un tinte moreno que le quede bien)  media
0 K 11

menéame