Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel

El mes pasado, cuando el presidente Donald Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, utilizó todos los recursos posibles. A la pompa tradicional de una visita formal a la Casa Blanca, añadió algunos toques aún más elegantes: un emocionante sobrevuelo militar, una procesión de caballos negros y mesas largas y majestuosas para la fastuosa cena en el Salón Este, en lugar de las típicas mesas redondas. Las inusuales ostentaciones les resultaron familiares a los sorprendidos veteranos de la Casa Blanca que prestaban atención.