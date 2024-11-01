edición general
12 meneos
15 clics
Trump llama "basura" a los somalíes antes de lanzar una operación contra los migrantes de la nación africana en Minneapolis

Trump llama "basura" a los somalíes antes de lanzar una operación contra los migrantes de la nación africana en Minneapolis

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que no quiere inmigrantes somalíes en Estados Unidos y señaló ante los periodistas que deberían "volver al lugar de donde vinieron" y que "su país no es bueno por una razón". "No los quiero en nuestro país, seré sincero con ustedes", afirmó durante una reunión del gabinete el martes. Trump dijo que Estados Unidos iría "por mal camino si seguimos acogiendo basura en nuestro país".

| etiquetas: trump , basura , somalíes , operación , migrantes , minneapolis
10 2 1 K 48 CamisaParda
10 comentarios
10 2 1 K 48 CamisaParda
Yorga77 #1 Yorga77
Tengo la teoría que todas estas persecuciones tienen algo detrás ya sea un plan o bien simple avaricia. Y si los afroamericanos y demás creen que no les tocara a ellos tiempo al tiempo. Lo de quitar la nacionalidad por nacimiento huele a limpieza étnica a kilómetros.
3 K 52
Mimaus #3 Mimaus *
#1 el plan es el de siempre, crear un culpable para la opinión pública para echarle toda la mierda mientras ellos hacen lo que les da la gana. Y ya después, cuando se queden sin inmigrantes o les interese, seguir echando la culpa de todo aquel que se les oponga.
2 K 20
Urasandi #8 Urasandi
#3 Ya usó el comodín de que comen perros...
0 K 11
sotillo #10 sotillo
#3 Es una sociedad podrida en el consumismo, les da igual todo con tal de tener dinero
0 K 10
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 culpar al inmigrante mientras esclavizas a la población y derribas la democracia.

De primero de fascismo.
1 K 22
Urasandi #7 Urasandi
#1 Dato: hoy es el día internacional del guepardo...  media
0 K 11
Andreham #2 Andreham
Este maldito engendro fascista no tiene el poder para decidir quién vive y quien no en un terreno del planeta.

Porque le han votado para gobernar cuatro años, no para decidir por la vida de otras personas en base a sus gustos personales ni para saltarse las decisiones de todas las organizaciones gubernamentales que permiten a esa gente estar ahí.
1 K 27
Javi_Pina #5 Javi_Pina
#2 Eso díselo a los venezolanos que sentencia a muerte en el mar, sin juicios. Y si no acaban bien muertos los remata.
3 K 42
Supercinexin #4 Supercinexin
Trump es sólo un derechista deslenguado. El resto de la derecha mundial piensa como él, sólo que son más discretos.

O a ver si me vas a decir ahora que los fachas del Menéame no piensan literalmente que los somalíes son basura y que los inmigrantes que no vengan con un saco de lingotes de oro deberían ser deportados. Lo leemos todos los putos días en todos los usuarios de derechas de Internet, joder. Es el pensamiento natural de cualquier persona de derechas.
1 K 20
Urasandi #9 Urasandi
#4 Carlos Herrera lo ve como la tierra de las oportunidades.
0 K 11

menéame