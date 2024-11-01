Trump llama "basura" a los somalíes antes de lanzar una operación contra los migrantes de la nación africana en Minneapolis

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que no quiere inmigrantes somalíes en Estados Unidos y señaló ante los periodistas que deberían "volver al lugar de donde vinieron" y que "su país no es bueno por una razón". "No los quiero en nuestro país, seré sincero con ustedes", afirmó durante una reunión del gabinete el martes. Trump dijo que Estados Unidos iría "por mal camino si seguimos acogiendo basura en nuestro país".