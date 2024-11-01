Trump llama "basura" a los somalíes antes de lanzar una operación contra los migrantes de la nación africana en Minneapolis

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que no quiere inmigrantes somalíes en Estados Unidos y señaló ante los periodistas que deberían "volver al lugar de donde vinieron" y que "su país no es bueno por una razón". "No los quiero en nuestro país, seré sincero con ustedes", afirmó durante una reunión del gabinete el martes. Trump dijo que Estados Unidos iría "por mal camino si seguimos acogiendo basura en nuestro país".
| etiquetas: trump , basura , somalíes , operación , migrantes , minneapolis
De primero de fascismo.
Porque le han votado para gobernar cuatro años, no para decidir por la vida de otras personas en base a sus gustos personales ni para saltarse las decisiones de todas las organizaciones gubernamentales que permiten a esa gente estar ahí.
O a ver si me vas a decir ahora que los fachas del Menéame no piensan literalmente que los somalíes son basura y que los inmigrantes que no vengan con un saco de lingotes de oro deberían ser deportados. Lo leemos todos los putos días en todos los usuarios de derechas de Internet, joder. Es el pensamiento natural de cualquier persona de derechas.