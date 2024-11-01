·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9086
clics
¿Es esta la operación mejor sincronizada de 2026?
7752
clics
Estudios revelan el vínculo entre la música y la inteligencia: estos son los géneros asociados a menor rendimiento cognitivo
7246
clics
Cientos de colonos extremistas han asaltado aldeas palestinas en Cisjordania, incendiado propiedades con sus habitantes dentro [eng]
4038
clics
Estas publicaciones de seguidores de MAGA en las que suplican a Donald Trump que baje los precios de la gasolina se están haciendo virales, y las reacciones son brutales (Eng)
5957
clics
Así funciona una IA sionista y da miedo
más votadas
441
Los espías israelíes acusados por el Gobierno de Eslovenia de "injerencia" electoral tienen en Madrid su sede de la UE
328
¿Es esta la operación mejor sincronizada de 2026?
523
El general francés Richoux, sobre Trump pidiendo ayuda a Europa para el estrecho de Ormuz: «Que se joda» [ENG]
358
El 'caso residencias' sigue creciendo: se amplía la investigación contra los altos cargos de Ayuso por prevaricación en los ‘protocolos de la vergüenza’
311
'La nueva frontera de Israel debe ser la Litani': ministro israelí exige la anexión del sur del Líbano [Eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
29
clics
Trump lamenta que Biden iniciara una guerra absurda con Irán pero promete acabarla en seis días
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la perspectiva de una solución negociada a “la guerra de Joe Biden con Irán” en los próximos días, según sus propias palabras.
|
etiquetas
:
ocio
,
humor
9
2
1
K
101
ocio
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
1
K
101
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
siempreesverano
Me la he comido. Totalmente factible.
2
K
34
#2
XXguiriXX
Fuera de coñas, es lo que los bots israelíes andan soltando. Que la guerra entre EEUU e Irán ya lleva 47 años, y que Trump está intentando terminarla
0
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente