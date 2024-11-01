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Trump lamenta que Biden iniciara una guerra absurda con Irán pero promete acabarla en seis días

Trump lamenta que Biden iniciara una guerra absurda con Irán pero promete acabarla en seis días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la perspectiva de una solución negociada a “la guerra de Joe Biden con Irán” en los próximos días, según sus propias palabras.

| etiquetas: ocio , humor
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2 comentarios
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siempreesverano #1 siempreesverano
Me la he comido. Totalmente factible.
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#2 XXguiriXX
Fuera de coñas, es lo que los bots israelíes andan soltando. Que la guerra entre EEUU e Irán ya lleva 47 años, y que Trump está intentando terminarla :shit:
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menéame