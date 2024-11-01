Trump exige 1.000 millones de dólares a Harvard y acusa a la universidad de impulsar ideología “woke”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su administración buscará 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios de la Universidad de Harvard, tras un informe de The New York Times que reveló concesiones obtenidas por la institución en las negociaciones con el gobierno. Funcionarios de la administración Trump han acusado a Harvard y otras universidades de promover la llamada ideología “woke” y de no proteger suficientemente a estudiantes judíos durante las protestas propalestinas.
| etiquetas: trump , harvard , new york times
"Woke es la creencia de que en EE.UU hay desigualdades sistémicas y que hay que hacer algo al respecto".
En resumen, ser woke es no ser un impresentable que niega la realidad social.
Lo más relevante es la palabra "sistémica", creo yo.
www.bbc.com/mundo/articles/c0l07g0xz1go
En general creo que la gente normal usa dicho termino para referirse a las personas que llevan a limites absurdos el "Virtue signalling", básicamente postureo moral y hacerse ver como inmaculados e intachables de moralidad frente a los demás, y como parece un jodido concurso, se… » ver todo el comentario
youtu.be/I4q0tBaIgjw?si=1aZ7mZl5V1vbMMOo
El wokismo que se gastan esos alucinados no tiene paralelo en España.