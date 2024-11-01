edición general
Trump exige 1.000 millones de dólares a Harvard y acusa a la universidad de impulsar ideología “woke”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su administración buscará 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios de la Universidad de Harvard, tras un informe de The New York Times que reveló concesiones obtenidas por la institución en las negociaciones con el gobierno. Funcionarios de la administración Trump han acusado a Harvard y otras universidades de promover la llamada ideología “woke” y de no proteger suficientemente a estudiantes judíos durante las protestas propalestinas.

oceanon3d
¿Que es Woke? ¿no ser un puto nazi tarado o un mermado intelectual? ... pregunta seria.
themarquesito
#3 Te sorprendería saber que existe una definición legal de woke, gracias a los abogados de Mr. Guantánamo. Cuando la ley STOP Woke de Florida fue recurrida, el juez de turno le pidió a los abogados de Ron DeSantis que definieran woke, ya que en la ley no estaba definido, y esto fue lo que dijeron:
"Woke es la creencia de que en EE.UU hay desigualdades sistémicas y que hay que hacer algo al respecto".

En resumen, ser woke es no ser un impresentable que niega la realidad social.
#6 Jacusse
#4 interesante definición.

Lo más relevante es la palabra "sistémica", creo yo.
#7 Cincocuatrotres
#4 vaya definición! En España serían wokes todos los que militan en Podemos Sumar PNV PSOE PP VOX, es como no decir nada. No me termino de creer que falte algo, porque la definición esa es nada.
Brill
Trump, el presidente que cobra a todo el mundo a cambio de "protección".
delcarglo
Soy de la Universidad y le digo que se los reste de los fondos no recibidos :troll:
www.bbc.com/mundo/articles/c0l07g0xz1go
hazardum
Que trumpetas sea un puto tarado psicopata narcisista, no quiere decir que lo que generalmente se conoce como "woke" sea bueno. Aunque para trump Woke puede ser simplemente no ser un puto homófobo.

En general creo que la gente normal usa dicho termino para referirse a las personas que llevan a limites absurdos el "Virtue signalling", básicamente postureo moral y hacerse ver como inmaculados e intachables de moralidad frente a los demás, y como parece un jodido concurso, se…   » ver todo el comentario
#9 audrey2012
La ciencia y el alfabetismo es woke.
#11 coydanerko
#9 No va por ahí. Lo woke va contra la ciencia.
Noeschachi
Hay que mantener viva la guerrita cultural. Este psyop tiene signos de agotamiento y los de abajo empiezan a mirar arriba y no hacia los lados.
Bapho
El peligro Woke - Cortometraje

youtu.be/I4q0tBaIgjw?si=1aZ7mZl5V1vbMMOo

xD xD xD
#10 coydanerko
Lo que sí que tiene sentido es la acusación de wokismo. Lo son mucho. Es algo que viene impulsado desde arriba del todo (los donantes).

El wokismo que se gastan esos alucinados no tiene paralelo en España.
