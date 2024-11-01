Trump exige 1.000 millones de dólares a Harvard y acusa a la universidad de impulsar ideología “woke”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su administración buscará 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios de la Universidad de Harvard, tras un informe de The New York Times que reveló concesiones obtenidas por la institución en las negociaciones con el gobierno. Funcionarios de la administración Trump han acusado a Harvard y otras universidades de promover la llamada ideología “woke” y de no proteger suficientemente a estudiantes judíos durante las protestas propalestinas.