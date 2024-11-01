Trump está reanudando las grandes ventas de carbón procedente de terrenos públicos [ENG]

edición general
En los próximos días, las autoridades estadounidenses tienen previsto llevar a cabo las mayores ventas de carbón del gobierno en más de una década, ofreciendo 600 millones de toneladas procedentes de reservas públicas situadas junto a minas a cielo abierto en Montana y Wyoming. Estas ventas son una de las medidas más representativas de las ambiciones del presidente Donald Trump, que pretende que las empresas extraigan más carbón de los terrenos federales y lo utilicen para generar electricidad.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Espero que sea carbón limpio como aseguró
0 K 20

