Trump y su esposa desnuda Melania llaman en directo al programa Howard Stern (1999) [ENG]  

Donald Trump, a quien muchos consideran un 10 en atractivo, llama al programa de Howard Stern el 9 de noviembre de 1999. En ese momento estaba pensando en presentarse a la presidencia. Howard habla con Melania, que era la novia de Donald en ese momento y ahora es su esposa.
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Considero que el icono de vídeo es la única opción gráfica para indicar que existe archivo multimedia (no sólo imagen) al entrar en el enlace.
Y al fin y al cabo es un enlace de Youtube.
No obstante, si alguien quiere añadir [AUDIO] en el títular, sin problema. Yo ya no puedo editar.