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Trump y su esposa desnuda Melania llaman en directo al programa Howard Stern (1999) [ENG]

Trump y su esposa desnuda Melania llaman en directo al programa Howard Stern (1999) [ENG]  

Donald Trump, a quien muchos consideran un 10 en atractivo, llama al programa de Howard Stern el 9 de noviembre de 1999. En ese momento estaba pensando en presentarse a la presidencia. Howard habla con Melania, que era la novia de Donald en ese momento y ahora es su esposa.

| etiquetas: melania , trump , howard , stern , 1999
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9 comentarios
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Moderdonia #2 Moderdonia *
Solo hay una palabra que provoca más clicks que gratis y es: Desnuda.
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manzitor #6 manzitor
#2 Bueno, depende. Si pusiera 'desnudo', obviamente tira para atrás, pero si hablamos de Merkel o algo así, no es Melania, la verdad
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Sinfonico #4 Sinfonico
Melania bonita  media
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#9 Grahml
#4 Muy bueno {0x1f44d}
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mosfet #3 mosfet
Però que engaño es este? Es sólo un audio! No hay video y menos aún de mamellas.
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#8 Grahml
#3 #7 No hay icono de audio como opción.

Considero que el icono de vídeo es la única opción gráfica para indicar que existe archivo multimedia (no sólo imagen) al entrar en el enlace.

Y al fin y al cabo es un enlace de Youtube.

No obstante, si alguien quiere añadir [AUDIO] en el títular, sin problema. Yo ya no puedo editar.
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#1 Grahml
Mantengo el titular para evitar microblogging

:troll:
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josde #7 josde
#1 No hay video solo la jeta se Trump y el sonido.
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#5 MenéameApesta
Anda que no habrá fotos desnuda de la primera dama de compañía.
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menéame