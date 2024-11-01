edición general
Trump entrega Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk

Durante su discurso, Trump destacó la influencia de Kirk en la movilización de jóvenes y lo describió como “irreemplazable”

3 comentarios
themarquesito #1 themarquesito
Trump ya había arrastrado por el fango esa medalla, que es el mayor honor civil de EE.UU, en su primer mandato al otorgársela a gente como Jim Jordan, Devin Nunes, o Miriam Adelson
Priorat #2 Priorat
¿Se sabe ya si la ha aceptado?
Macadam #3 Macadam
#2 ha ido a recogerla personalmente
