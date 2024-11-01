edición general
14 meneos
41 clics
Trump, endeudado y sin crédito moral, busca su propia supervivencia con la tregua en Oriente

Trump, endeudado y sin crédito moral, busca su propia supervivencia con la tregua en Oriente

La Casa Blanca vende una pausa en Oriente Próximo mientras la deuda, el petróleo y la gasolina aprietan a una Administración cada vez más expuesta

| etiquetas: trump , endeudado , moral , tregua , oriente próximo , petróleo , casa blanc
12 2 1 K 144 actualidad
9 comentarios
12 2 1 K 144 actualidad
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
No os fieis, no busca una tregua. Cada día que pasa estoy más convencido que va a atacar por tierra. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y si la cosa sale mal ya aprovecharán para darle el estacazo, pero de momento nadie se atreve.
1 K 24
DocendoDiscimus #8 DocendoDiscimus *
#2 La busque o no la busque, no depende de Trump. Irán ha puesto sus condiciones.
#6 Aunque NetanIAhoo busque más jaleo, USA podría retirarse y dejarlos tirado, llegando a un acuerdo con Irán. Pero en cualquier caso, como decía antes, Irán ha puesto sus condiciones.
0 K 11
pitercio #9 pitercio
En esa foto parece que está hablando delaleti el hijoputa.
0 K 19
#6 Suleiman
Pero que tregua ni que leches... Si el que corta el bacalao es Netanyahu y no está por la paz precisamente....
1 K 15
DocendoDiscimus #7 DocendoDiscimus
#4 Sí, es confuso, porque parece que se refiera a él como persona cuando se refiere al estado (o a su administración). Pero ese es el nivel del periodismo actual...
0 K 11
#1 exeware
tan pronto es el mas endeudado, como el que mas pasta ha ganado... que lio...
0 K 10
#3 Quillotro *
#1 Endeudado como presidente al que no permiten gastar dinero en la Guerra. Enriquecido como empresario que gana dinero con la guerra.
4 K 63
#4 exeware
#3 ahh ok.. vaya titular.
0 K 10
josde #5 josde *
#3 Pobrecito ese loco pederasta sin poder comer por no tener dinero en sus cuentas con lo que roba. :-D
0 K 20

menéame