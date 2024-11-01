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Trump, endeudado y sin crédito moral, busca su propia supervivencia con la tregua en Oriente
La Casa Blanca vende una pausa en Oriente Próximo mientras la deuda, el petróleo y la gasolina aprietan a una Administración cada vez más expuesta
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#2
cenutrios_unidos
No os fieis, no busca una tregua. Cada día que pasa estoy más convencido que va a atacar por tierra. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y si la cosa sale mal ya aprovecharán para darle el estacazo, pero de momento nadie se atreve.
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#8
DocendoDiscimus
*
#2
La busque o no la busque, no depende de Trump. Irán ha puesto sus condiciones.
#6
Aunque NetanIAhoo busque más jaleo, USA podría retirarse y dejarlos tirado, llegando a un acuerdo con Irán. Pero en cualquier caso, como decía antes, Irán ha puesto sus condiciones.
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#9
pitercio
En esa foto parece que está hablando delaleti el hijoputa.
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#6
Suleiman
Pero que tregua ni que leches... Si el que corta el bacalao es Netanyahu y no está por la paz precisamente....
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#7
DocendoDiscimus
#4
Sí, es confuso, porque parece que se refiera a él como persona cuando se refiere al estado (o a su administración). Pero ese es el nivel del periodismo actual...
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#1
exeware
tan pronto es el mas endeudado, como el que mas pasta ha ganado... que lio...
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#3
Quillotro
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#1
Endeudado como presidente al que no permiten gastar dinero en la Guerra. Enriquecido como empresario que gana dinero con la guerra.
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#4
exeware
#3
ahh ok.. vaya titular.
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#5
josde
*
#3
Pobrecito ese loco pederasta sin poder comer por no tener dinero en sus cuentas con lo que roba.
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#6 Aunque NetanIAhoo busque más jaleo, USA podría retirarse y dejarlos tirado, llegando a un acuerdo con Irán. Pero en cualquier caso, como decía antes, Irán ha puesto sus condiciones.