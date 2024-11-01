Trump dirige ahora su flecha hacia Cuba en sus deseos de conquista

El éxito de Venezuela ha envalentonado a Donald Trump, y el líder estadounidense busca replicar la estrategia en Cuba. Según ha revelado "The Wall Street Journal", Washington ya tendría la mirada puesta en La Habana y estaría tratando de localizar a personas del entorno del presidente, Miguel Díaz-Canel, dispuestas a llegar a un acuerdo que acelere la caída del régimen que se ha mantenido en el poder casi siete décadas. En el caso de Venezuela, la colaboración con un informante fue una pieza determinante para que la operación prosperara.