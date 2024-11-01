Trump dirige ahora su flecha hacia Cuba en sus deseos de conquista

El éxito de Venezuela ha envalentonado a Donald Trump, y el líder estadounidense busca replicar la estrategia en Cuba. Según ha revelado "The Wall Street Journal", Washington ya tendría la mirada puesta en La Habana y estaría tratando de localizar a personas del entorno del presidente, Miguel Díaz-Canel, dispuestas a llegar a un acuerdo que acelere la caída del régimen que se ha mantenido en el poder casi siete décadas. En el caso de Venezuela, la colaboración con un informante fue una pieza determinante para que la operación prosperara.
Cuba se cae sola a la que no le coman los perros que sostienen eso se le revolverán y se acabara el castrismo no necesita acelerar nada.
Otra cosa puede ser que quieran acelerar el proceso pero primero Irán , Cuba fácilmente entran si quieren viendo los videos publicados por los cubanos no creo ni que arranquen los cacharros que tienen de defensa aerea , tiene que estar podridos esos misiles del salitre
Militarmente, hoy les costaría dos días y les recibirían con los brazos abiertos en cuanto el cubanito de a pie viera comida en la mesa. Si no lo hacen es por crueldad.