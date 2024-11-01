edición general
Trump dirige ahora su flecha hacia Cuba en sus deseos de conquista

El éxito de Venezuela ha envalentonado a Donald Trump, y el líder estadounidense busca replicar la estrategia en Cuba. Según ha revelado "The Wall Street Journal", Washington ya tendría la mirada puesta en La Habana y estaría tratando de localizar a personas del entorno del presidente, Miguel Díaz-Canel, dispuestas a llegar a un acuerdo que acelere la caída del régimen que se ha mantenido en el poder casi siete décadas. En el caso de Venezuela, la colaboración con un informante fue una pieza determinante para que la operación prosperara.

#2 concentrado
Trump, el que prometió que no se mezclaría con temas exteriores.... Hasta que se cruzó su pedofilia con Epstein.
8 K 112
comadrejo #10 comadrejo *
#2 En la neolengua regretonera moderna "no mezclarse con temas exteriores" significa que va a optar al premio nobel de la guerra por méritos propios. :troll: :troll:
0 K 12
Rogue #1 Rogue
La vieja chochea
2 K 36
#6 arreglenenlacemagico
en la casa blanca les gustan los trucos de magia ahora va a empezar a hablar de cuba mientras con la otra saca las palomas hacia Irán.
Cuba se cae sola a la que no le coman los perros que sostienen eso se le revolverán y se acabara el castrismo no necesita acelerar nada.
Otra cosa puede ser que quieran acelerar el proceso pero primero Irán , Cuba fácilmente entran si quieren viendo los videos publicados por los cubanos no creo ni que arranquen los cacharros que tienen de defensa aerea , tiene que estar podridos esos misiles del salitre
1 K 22
Supercinexin #3 Supercinexin
Sinceramente nunca he entendido qué cojones hace ahí un gobierno comunista en esa isla, ni por qué los USA no los han exterminado a todos y restablecido el Capitalismo Ultraliberal. Les hubiera costado tres telediarios o cuatro. ¿Qué sentido tiene el bloqueo, sesenta y pico de años de enemistades? Chico bombardea La Habana y restablece a la Derecha y punto, ¿no? Si han invadido montones de países causando cientos de miles de muertos en cada invasión... Cuba hubiera sido un paseo por el parque para los Marines y los Seals.
0 K 20
Pacman #4 Pacman
#3 en la bahía le salió mal y no se les ha olvidado, por lo que son pacientes y dejan a los cubanos que se maceren en su miseria. Quizás con la esperanza de que los propios ciudadanos tiren al régimen, pero el régimen está muy bien establecido, como vemos.

Militarmente, hoy les costaría dos días y les recibirían con los brazos abiertos en cuanto el cubanito de a pie viera comida en la mesa. Si no lo hacen es por crueldad.
1 K 32
#11 Pitchford
Una vez cerrado el tema de Groenlandia (espero), la pelota militar USA está entre Irán y Cuba. Creo que puede ser Irán, que está más caliente últimamente, y que a Cuba la dejarán que se cueza un poco más en su propia salsa sin petróleo..
0 K 15
elgranpilaf #9 elgranpilaf *
#8 Ya estoy sacando el billete por internet. A ver si me presentas allí a algunas mulatas, que me he divorciado no hace mucho
0 K 11
#5 Juanjolo *
Está liberando el país. No os dais cuenta? Lo de Cuba libre fue una prediccion y Trump es el liberador. Igual que Venezuela libre por fin gracias a Trump. Y argentina tuvo la suerte de que nació allí Milei. Si estos países de mierda fuesen dictaduras pero forradas de dinero royo Arabia Saudi, o China, pues que les vas a decir. Pero es que lo que hay en Latinoamérica es de chiste. Y aquí están los podemitas viviendo de puta madre diciéndoles que aguanten contra Trump. Iros allí vosotros, podemitas todos, a aguantar contra Trump hipócritas.
1 K -5
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#5 Vaya ROLLO has soltado tío
1 K 22
#8 Juanjolo
#7 ¿vas a ir a Cuba a aguantar contra Trump? O mejor se lo vas a escribir cómodamente desde aquí, viendo las noticias?
0 K 6

