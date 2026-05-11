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Trump dice que tratará con Xi la venta de armas a Taiwán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes (11.05.2026) que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas a Taiwán, un tema al que se opone Pekín. China considera que esa isla de régimen democrático forma parte de su territorio y ha amenazado incluso con utilizar la fuerza para ponerla bajo su control. Aunque reconoce únicamente a Pekín, Washington se ha convertido en un cercano aliado y proveedor de armamento para Taiwán.

| etiquetas: trump , china , venta , armas , taiwán
4 1 0 K 77 Trump
10 comentarios
4 1 0 K 77 Trump
HeilHynkel #6 HeilHynkel
esa isla de régimen democrático

¿y cuando estuvo como 30 años bajo la ley marcial qué era?

Cada día tengo más claro que cuando oigo a alguien hablar de libertad y democracia es un puto fascista.
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Autarca #10 Autarca *
#6 Bueno, España fue una dictadura hasta hace cuarenta años

Ahora mismo Según el indice de democracia, nos saca varios puntos. Es el país mas democrático de Asia

Puesto 10, España esta en el puesto 22

es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_democracia#Clasificación_de_2022
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Dene #3 Dene *
Que se empiecen a preparar en Taiwan, porque los van a vender como parte del mercadeo global.
USA es el socio menos fiable que te puedes encontrar hoy en día
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josde #2 josde
A otros que va a dejar con el culo al aire Tump como se lo pida China.
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pepel #1 pepel
Y los aranceles, no los olvides.
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anv #5 anv
#1 La nueva lucha sobre aranceles en Estados Unidos es para evitar devolver lo que ya cobraron. Ya le declararon ilegal los que puso individualmente por país. Entonces Trump lo cambió por uno generalizado del 10% para todo el mundo y ahora también se lo han declarado ilegal.
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pepel #7 pepel *
#5 Cuidado, que "el loco pelirrojo" tambíén ha finalizado una guerra con Irán por imperativo legal, pero puede comenzar otra nueva contra el mismo Irán, que le ponga los contadores de tiempo a 0. Y si algún juez se opone, igual lo puede cesar.
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anv #8 anv
#7 tambíén ha finalizado una guerra con Irán por imperativo legal

En realidad le comunicó al congreso que no necesita autorización para la guerra porque ya terminó.

pero puede comenzar otra nueva contra el mismo Irán, que le ponga los contadores de tiempo a 0

Eso ya lo hizo.
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#9 pirat *
Los gusamos también se enriquecen vendiéndole armas al sátrapa marroquí, vergonzosamente incapaz de mantener a sus niños, preparando la inminente agresión a Canarias y ciudades autónomas, donde ya están bien posicionados con gibraltar y las bases...
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anv #4 anv
hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas a Taiwán

¿Y Estados Unidos está como para vender armas a alguien? Digo porque en los últimos meses han gastado tantas que con el ritmo de producción que tiene les tomará al menos dos años reponerlas.
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menéame