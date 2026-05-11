Trump dice que tratará con Xi la venta de armas a Taiwán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes (11.05.2026) que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas a Taiwán, un tema al que se opone Pekín. China considera que esa isla de régimen democrático forma parte de su territorio y ha amenazado incluso con utilizar la fuerza para ponerla bajo su control. Aunque reconoce únicamente a Pekín, Washington se ha convertido en un cercano aliado y proveedor de armamento para Taiwán.
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¿y cuando estuvo como 30 años bajo la ley marcial qué era?
Cada día tengo más claro que cuando oigo a alguien hablar de libertad y democracia es un puto fascista.
Ahora mismo Según el indice de democracia, nos saca varios puntos. Es el país mas democrático de Asia
Puesto 10, España esta en el puesto 22
es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_democracia#Clasificación_de_2022
USA es el socio menos fiable que te puedes encontrar hoy en día
En realidad le comunicó al congreso que no necesita autorización para la guerra porque ya terminó.
pero puede comenzar otra nueva contra el mismo Irán, que le ponga los contadores de tiempo a 0
Eso ya lo hizo.
¿Y Estados Unidos está como para vender armas a alguien? Digo porque en los últimos meses han gastado tantas que con el ritmo de producción que tiene les tomará al menos dos años reponerlas.