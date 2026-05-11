Trump dice que tratará con Xi la venta de armas a Taiwán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes (11.05.2026) que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas a Taiwán, un tema al que se opone Pekín. China considera que esa isla de régimen democrático forma parte de su territorio y ha amenazado incluso con utilizar la fuerza para ponerla bajo su control. Aunque reconoce únicamente a Pekín, Washington se ha convertido en un cercano aliado y proveedor de armamento para Taiwán.