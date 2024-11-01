edición general
11 meneos
16 clics
Trump dice que los “terribles” archivos Epstein están empañando la reputación de algunos

Trump dice que los “terribles” archivos Epstein están empañando la reputación de algunos

Trump dijo que odiaba ver al expresidente Bill Clinton, que aparecía con frecuencia en el comunicado, empañado por la asociación, y describió la situación como “terrible”.

| etiquetas: trump , bill clinton , epstein , lista epstein , terribles
9 2 0 K 130 actualidad
4 comentarios
9 2 0 K 130 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Luego llega Bill, le dice que no se preocupe por él y lo haga todo público si tiene cojones xD
www.meneame.net/m/actualidad/representante-clinton-pide-publiquen-todo
4 K 84
Deviance #2 Deviance
#1 Y hará todo público, menos lo que le concierne el mismo.
Vamos a tener que llamarle "paraguayo" en vez de zanahorio, porque tiene la cabeza como una puta paraguaya.
0 K 18
themarquesito #3 themarquesito
#1 Bill con la chorra fuera, para variar
0 K 20
kinz000 #4 kinz000
Parece que el tipo además es un violador.
0 K 10

menéame