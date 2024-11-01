·
Trump dice que los "terribles" archivos Epstein están empañando la reputación de algunos
Trump dijo que odiaba ver al expresidente Bill Clinton, que aparecía con frecuencia en el comunicado, empañado por la asociación, y describió la situación como "terrible".
#1
Verdaderofalso
*
Luego llega Bill, le dice que no se preocupe por él y lo haga todo público si tiene cojones
www.meneame.net/m/actualidad/representante-clinton-pide-publiquen-todo
4
K
84
#2
Deviance
#1
Y hará todo público, menos lo que le concierne el mismo.
Vamos a tener que llamarle "paraguayo" en vez de zanahorio, porque tiene la cabeza como una puta paraguaya.
0
K
18
#3
themarquesito
#1
Bill con la chorra fuera, para variar
0
K
20
#4
kinz000
Parece que el tipo además es un violador.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
