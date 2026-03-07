Trump dice que reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

"Me complace decir que esta semana, hemos reconocido formalmente al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente", indicó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa Escudo de las Américas en Miami, a donde invitó a más de una decena de líderes de derecha de la región.
La postura de EEUU desde el principio ha sido bastante clara, buscan cierta estabilidad y una transición ordenada. Algo que implica cooperación de los que mandan actualmente y meses o años de preparación. Con la liberación de… » ver todo el comentario
Avisa cuando la cosa deje de ir mejorando.
Tu argumento valía para la primera semana, pero caducó hace tiempo
Trump no ha ocultado que quiera petróleo efectivamente, pero desde el día 1, no oculta sus intereses. Pero es igual de cierto que están vendiendo y consiguiendo que haya mejoras en el lugar, como liberar los presos políticos o que, aparentemente, los exiliados puedan volver en breves, y que se están formando planes de transición.
Una dictadura a favor de China y Rusia o una dictadura a favor de EEUU, no parece muy diferente.
Quizás las empresas yankis les de por invertir allí, eso al menos sería algo bueno. Tampoco lo parece.