Trump dice que reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

Trump dice que reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

"Me complace decir que esta semana, hemos reconocido formalmente al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente", indicó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa Escudo de las Américas en Miami, a donde invitó a más de una decena de líderes de derecha de la región.

politica
18 comentarios
vicus. #2 vicus. *
Y la tonta Cochina Manchado aún le va a reile las gracias. Esto es tan, tan, surrealista, que ni Berlanga, tú... Me mero en deseso de escuchar lo que dicen desde la gusanera venezolana de Madrid.
2 K 44
pedrario #10 pedrario
#2 Lo que hace Corina es reunirse con él para discutir los pasos de la transición, poder regresar al país, organizarse y preparar nuevo encuentro electoral >elpais.com/us/2026-03-07/maria-corina-machado-se-reune-con-trump-en-la

La postura de EEUU desde el principio ha sido bastante clara, buscan cierta estabilidad y una transición ordenada. Algo que implica cooperación de los que mandan actualmente y meses o años de preparación. Con la liberación de…   » ver todo el comentario
1 K 18
vicus. #11 vicus.
#10 Los pasos para la transición, no, los pasos para entrar en trance, mientras rezan a diosito lindo y querido, como buenos evangélico..
0 K 19
pedrario #14 pedrario
#11 Eso hacían los que estaban presos en las cárceles chavistas, ahora están fuera y hacen más cosas. Dale tiempo.
0 K 10
vicus. #16 vicus.
#14 Deles tiempo, como lo de Pinochet en Chile. Y también dales tiempo y Gringolandia puede que se convierta en un país regido por un dictador anaranjado, todo es cuestión de tiempo, todo es cuestión de no tener principios y dejarse llevar..Que ya veras a donde te llevan los nuevos vientos desde la Casa Blanca.
0 K 19
pedrario #18 pedrario
#16 Por tercera vez, de momento hay menos dictadura y más libertad a presos políticos. Lo siento si molesta y tienes que recurrir a futuribles imaginarios.

Avisa cuando la cosa deje de ir mejorando.
0 K 10
jonolulu #15 jonolulu
#10 EEUU busca petróleo, déjate de hostias. Lo ha dicho el propio Trump. Lo demás es parte del decorado.

Tu argumento valía para la primera semana, pero caducó hace tiempo
0 K 16
pedrario #17 pedrario
#15 Toma, un vídeo en el que habla de que el proceso llevará "democracia" a Venezuela >www.youtube.com/watch?v=FH5XYS0AVWg

Trump no ha ocultado que quiera petróleo efectivamente, pero desde el día 1, no oculta sus intereses. Pero es igual de cierto que están vendiendo y consiguiendo que haya mejoras en el lugar, como liberar los presos políticos o que, aparentemente, los exiliados puedan volver en breves, y que se están formando planes de transición.
0 K 10
Casiopeo #4 Casiopeo
Pues nada, a seguir aguantando en España a todos los antichavistas antisanchistas pro-abascal.
2 K 44
#12 guillersk
#4 pero si la inmigración es maravillosa
0 K 11
#3 Onaj *
Serían malas noticias para los venezolanos porque se confirmaría que continúa la dictadura.

Una dictadura a favor de China y Rusia o una dictadura a favor de EEUU, no parece muy diferente.

Quizás las empresas yankis les de por invertir allí, eso al menos sería algo bueno. Tampoco lo parece.
1 K 27
vicus. #6 vicus.
#3 No se podía sabe...Chorpresa. Gringolandia lleva desde su fundación instaurando gobienso títeres a sus intereses, financiando golpes de estado, casos hay para dar y tomar, y la gente todavía se sorprende y traga que esto de Venezuela tiene que ver con la democracia. En esta vida se puede ser de derechas o de izquierdas, pero lo que no se pue ser es gilipollas
2 K 37
Asimismov #7 Asimismov
#3 las empresas estadounidense están esperando una segunda vuelta de tuerca para invertir en condiciones aún más favorables, como por ejemplo que no paguen a Tesoro de los lluesei.
0 K 13
Ah_no_nimo #1 Ah_no_nimo
Hasta que vuelva a cambiar de opinión en 5 minutos
1 K 22
orangutan #5 orangutan
#1 Es irrelevante lo que diga
0 K 11
Asimismov #9 Asimismov
Visto lo de Boluarte en Perú, lo de Delcy Rodríguez estaba cantao.
0 K 13
Asimismov #8 Asimismov
Visto lo de Boluarte en Perú, lo de Delsy Rodríguez estaba cantao.
0 K 13

