Trump confirma el reconocimiento del Gobierno de Venezuela tras la restauración de las relaciones diplomáticas

"Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro", ha manifestado Trump en un discurso ante los principales líderes de la derecha latinoamérica en Florida con motivo de una cumbre contra el narcotráfico. Trump ha celebrado también un "histórico" acuerdo sobre el oro venezolano "para permitir que nuestros dos países colaboren y faciliten la venta de oro y otros minerales venezolanos".

SMaSeR #3 SMaSeR
Resumen: Si Maduro hubiese aceptado pasar por nuestro aro seguiría tranquilamente en el gobierno.
#1 Suleiman
Y Corina? Nadie piensa en ella?
Cantro #2 Cantro
#1 me sé de uno o dos
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre
#1 Yo sí, de vez en cuando :troll:  media
Thirsty #6 Thirsty
#1 Ya obedecen los que están, cuando no obedezcan la llamarán.
nemeame #4 nemeame
Es oír la palabra "oro" y el cerdito genocida naranja empieza a lubricar y frotarse con la pata de la mesa
