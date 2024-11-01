edición general
Trump dice que quedan "unos 10 días" para que el mundo vea si se alcanza un acuerdo con Irán

En la reunión inaugural de su Junta de Paz en Washington D.C., Trump dijo que queda "algo de trabajo por hacer" para alcanzar un acuerdo con la República Islámica sobre su programa nuclear y que "puede que tengamos que ir un paso más allá". En los últimos días, EE.UU. ha reforzado sus fuerzas militares en Medio Oriente, al tiempo que se informó de avances en las conversaciones entre negociadores estadounidenses e iraníes en Suiza. "Con el paso de los años, se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán", dijo.

Veelicus
Va a atacar antes
Perico12
#3 eso mismo pienso yo
Barriales
#3 hoy o mañana por la noche.
pitercio
#3 les han dicho que no pueden servir tantas pizzas juntas sin preaviso.
ochoceros
#3 El domingo por la noche, así también jode a sus soldados con el horario festivo-nocturno, y aprovecha para dar el pelotazo en bolsa en la apertura del lunes.
elparches
No sé yo si al final los estadounidenses irán :troll:
obmultimedia
Esta diciendonos a la cara que en 10 dias empieza la 3º guerra mundial.
Esfingo
Lo que les queda para llevar todo el material allí.
Humatuk
It’s the final countdown… tinoniino
pandasucks
Siempre atacan en luna llena, la próxima luna llena es el 3 de marzo.
Ahí lo dejo.
ipanies
#6 Será en luna nueva, hacerlo con luna llena es de subnormales profundos!!!
pandasucks
#13 Suele se llena
Nusku
Gila's AI


(Sonido de marcar en el teléfono de ruleta)
"¿Oiga? ¿Es la Casa Blanca? Sí, que se ponga Donald. ¿Donald? Soy yo. Oye, que he leído en la BBC eso de los 10 días que le habéis dado a los de Irán... Sí, para lo de la bomba atómica.
Oye, una cosita... ¿eso no lo podríais aplazar para el mes que viene? Sí, hombre, es que en 10 días nos pilla fatal. El sargento tiene dentista y a los tanques no les hemos pasado la ITV todavía. Además, que 10 días es muy poco tiempo para un acuerdo…   » ver todo el comentario
Pyrefox
Trump-mate, ¿para qué se saca el portaviones? El portaviones se saca pa la guerra, el que lo saca pa enseñarlo es un parguela  media
