Trump dice que quedan "unos 10 días" para que el mundo vea si se alcanza un acuerdo con Irán

En la reunión inaugural de su Junta de Paz en Washington D.C., Trump dijo que queda "algo de trabajo por hacer" para alcanzar un acuerdo con la República Islámica sobre su programa nuclear y que "puede que tengamos que ir un paso más allá". En los últimos días, EE.UU. ha reforzado sus fuerzas militares en Medio Oriente, al tiempo que se informó de avances en las conversaciones entre negociadores estadounidenses e iraníes en Suiza. "Con el paso de los años, se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán", dijo.