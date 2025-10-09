edición general
Trump dice que su política de aranceles sirve para "traer la paz al mundo"

Donald Trump defendió su política comercial y aseguró que los aranceles que ha impuesto "han traído paz al mundo".

5 comentarios
Ovlak #4 Ovlak
Pocas cosas desmerecen más para obtener un Nobel de la paz que dedicarse a hacer campaña por uno mismo llegando incluso a presionar al jurado para obtenerlo. Darle un Nobel de la paz a este tipejo sería la estocada final al prestigio de un premio ya bastante denostado por la gañanada de dárselo a Obama.
1 K 29
oscarius24 #5 oscarius24 *
#4 Esto en España, no pasaría... Aquí se crean las instituciones necesarias y entre ellos se adjudican y reparten los premios cuando hace falta, sin presiones, ni lloriqueos.
0 K 10
#2 Suleiman
En su cabeza resuena muy bien.
0 K 13
A.more #3 A.more
Que le den dos noveles de la paz. Ino para el y otro para las voces que escucha en su cabeza
0 K 10
Andreham #1 Andreham
Dirá lo que sea con tal de que le den el nobel de la paz antes de que la palme.

Como si tiene que amenazar con una bomba nuclear en la sede.
0 K 8

