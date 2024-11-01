Trump dice no saber quién es María Corina Machado, pese a que fue muy generosa con él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes «no saber» quién es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, una semana después de agradecerle que le hubiera dedicado el galardón, aunque aseguró que fue muy generosa. un repaso semanal de las últimas noticias de la actualidad hispanohablante que se han publicado en distintos medios de comunicación de Suiza. «Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa», dijo Trump.