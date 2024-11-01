edición general
Trump dice no saber quién es María Corina Machado, pese a que fue muy generosa con él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes «no saber» quién es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, una semana después de agradecerle que le hubiera dedicado el galardón, aunque aseguró que fue muy generosa. un repaso semanal de las últimas noticias de la actualidad hispanohablante que se han publicado en distintos medios de comunicación de Suiza. «Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa», dijo Trump.

| etiquetas: machado , nobel , trump , paz
6 comentarios
obmultimedia #1 obmultimedia
Esta ya senil.
calde #2 calde
#1 Nació senil ya, pero eso se explica mejor por la malicia de engañar a los votantes que por enfermedad.
Milmariposas #3 Milmariposas
Un tipo que en diez meses ha arruinado su país y que chochea más que habla.
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Tampoco sabia del project 2025 antes de las elecciones.

Es un patrañero hijo de puta y por extension entenderemos a toda eeuu como patrañera mentirosa bulera.
Asimismov #6 Asimismov
Se lo podían explicar en una sola palabra: !La Guaidá!
#5 UNX
La tipa esa dijo que el genocida y pederasta Trump realmente se merecía el Nobel xD
